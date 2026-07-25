Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक

मुंबई : ''पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६'' अंतर्गत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची तिसरी यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध केल्या जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. या योजनेचा राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळवण्यासाठी ''ॲग्रीस्टॅक''वर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. (Maharashtra farmer loan waiver beneficiary list 2026) .सहकारमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून त्याची प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाली. आधार प्रमाणीकरणाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सूचना पाठविल्या जात आहेत..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.याशिवाय ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँकांच्या शाखांमध्येही लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. योजनेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडी) देण्यात येणार आहे. शेतकरी आधार क्रमांकाच्या आधारे प्रमाणीकरण पूर्ण करू शकणार आहेत. यासाठी राज्यातील सुमारे ३२ हजार ''आपले सरकार सेवा केंद्रां''मध्ये ही सुविधा आहे..Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट.१३ हजार कोटी होणार जमाशेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या १७ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. ही रक्कम आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर आणि कर खात्यासंबंधात काही तक्रार नसेल तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात विनाविलंब जमा केली जाणार आहे. उर्वरित थकबाकीदारांच्या याद्यांची पडताळणी सुरू असून, त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.