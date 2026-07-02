महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Loan Waiver : जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून खात्यात जमा होणार पैसे; 56 लाख शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, बँक खात्यांची पडताळणी सुरू

Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme 2026 : राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
Ahilyadevi Holkar loan waiver scheme benefits

Ahilyadevi Holkar loan waiver scheme benefits

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maharashtra farmer loan waiver latest update : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' मंजूर केली असून, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Maharashtra Government
Maharashtra loan waiver scheme
agriculturists loan waiver