Crime News : एकाच कुटुंबातील ४ सख्ख्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार; ज्याच्यावर जबाबदारी दिली त्यानेच घात केला

Summaryएका नातेवाईकाने चार सख्ख्या बहिणींवर, ज्यात तीन अल्पवयीन आणि एक विवाहित, लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघड झाले. विवाहित बहिणीने पतीला सांगितल्यावर संस्थेच्या मदतीने पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. पोलिसांनी आरोपी आणि त्याच्या पत्नीला ताब्यात घेतले असून, सखोल तपास सुरू आहे..अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटंबातील चार सख्ख्या बहिणींवर नातेवाईकानेच लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. नराधमाने तीन अल्पवयीन मुलीसह त्यांच्या लग्न झालेल्या बहिणीलाही सोडले नाही. राहुरी तालुक्यातील एका गावात घडलेला हा प्रकार समोर आल्यावर संतापाची लाट आहे. आरोपीला कडक शिक्षा केली जावी अशी मागणी लोक करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील पीडित मुली मूळच्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. चार बहिणींपैकी एक सज्ञान असून, तिचे लग्न झाले आहे. इतर तीन बहिणी १६, १४ आणि १० वर्षांच्या आहेत. या चार मुलींचे आई-वडिल वेगळे झाले आहेत. त्यामुळे मुलींचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी एका नातेवाईकाकडे सोपवली होती. पण ज्याने ही जबाबदारी स्वीकारली तोच रक्षक भक्षक बनला. हा नराधम अनेक महिन्यांपासून या चारही बहिणींवर लैंगिक अत्याचार करत होता. .मोठ्या मुलीमुळे प्रकरण उघडकीस मोठी बहिण आपल्या धाकट्या बहिणींच्या भेटीसाठी राहुरीतील या गावात आली होती,. त्यावेळी नराधमाने तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचार केला. यानंतर तिने घडलेला सगळा प्रकार आपल्या पतीला सांगितला पतीने गंभीर प्रकार लक्षात घेऊन तातडीने 'स्नेहालय' संस्थेशी संपर्क साधला..स्नेहालयच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने आरोपी आणि त्याच्या पत्नीला अटक केली आणि मुलींची सुटका केली. आरोपीची पत्नी अत्याचाराच्या या प्रकारात सहभागी होती की नाही, याचा तपास पोलिस करत आहेत. या प्रकरणात सखोल तपास करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी सामाजिक संघटना, नागरिकांकडून होत आहे. .FAQsप्रश्न 1: हा प्रकार कुठे घडला?👉 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील गावात.प्रश्न 2: पीडित बहिणींचे वय किती आहे?👉 एक विवाहित सज्ञान असून, इतर तीन अनुक्रमे १६, १४ आणि १० वर्षांच्या आहेत.प्रश्न 3: प्रकरण उघडकीस कसे आले?👉 विवाहित बहिणीने पुन्हा अत्याचार झाल्यानंतर पतीला सांगितले, त्यानंतर संस्थेच्या मदतीने तक्रार दाखल झाली.प्रश्न 4: आरोपीविरुद्ध काय कारवाई झाली आहे?👉 पोलिसांनी आरोपी आणि त्याच्या पत्नीला अटक केली असून तपास सुरू आहे.प्रश्न 5: समाजाची मागणी काय आहे?👉 दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.