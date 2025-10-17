Shivaji Kardile : भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन, ६६ व्या वर्षी घेतला अंतिम श्वास

अहिल्यानगरमधील राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते शिवाजी कर्डिले यांचे शुक्रवारी सकाळी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांना त्रास होऊ लागल्याने अहिल्यानगर येथील साईदीप साह्यद्री रुग्णालयात आणण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांचे निधन झाल्याचे सांगितले. आमदार कर्डिले यांच्या निधनाने अहिल्यानगर जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. .शिवाजी कर्डिले यांनी २००९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवली अनन ५७.३८० मतं मिळवून विजय मिळवला.यानंतर २०१४ ला ही ९१.४५४ मतांनी विजय मिळवून ते विजयी झाले. २०१४ च्या निवडणुकीत कर्डिले यांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुरीत जाहीर सभा घेतली होती. त्यांना २०१९ निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले मात्र २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा राहुरी मतदारसंघातून विजय मिळवला. .बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा आणि हॉटेल उद्योग यामुळे त्यांचे नाव संपूर्ण नगर जिल्ह्यात झाले.सुरुवातीला त्यांनी दुधाचा व्यवसाय सुरू केला.ते काही काळ गावचे संरपंच होते. त्यानंतर अपक्ष म्हणून आमदरकी साठी उभे राहिले आणि निवडूनही आले. .रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यासारख्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये कर्डिले यांचा सहभाग राहिला.त्यांनी आरोग्य शिबिरे आयोजित केली. शैक्षणिक कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला आणि कृषी उत्पादकता आणि दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक सहकारी संस्थांसोबत जवळून काम केले. स्वयंसेवी संस्था आणि सामुदायिक गटांशी त्यांच्या सहभागामुळे राहुरीत राहणीमान सुधारण्यास हातभार लागला.ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारा नेता म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली . .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.