Shivaji Kardile : भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन, ६६ व्या वर्षी घेतला अंतिम श्वास

Shivaji Kardile : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभेनंतर पुन्हा विजय मिळवला, तर 2019 मध्ये पराभूत झाले आणि 2024 मध्ये पुन्हा विजयी झाले. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी दूध व्यवसाय, बांधकाम साहित्य पुरवठा आणि हॉटेल उद्योग या क्षेत्रात काम केले.
Yashwant Kshirsagar
अहिल्यानगरमधील राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते शिवाजी कर्डिले यांचे शुक्रवारी सकाळी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांना त्रास होऊ लागल्याने अहिल्यानगर येथील साईदीप साह्यद्री रुग्णालयात आणण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांचे निधन झाल्याचे सांगितले. आमदार कर्डिले यांच्या निधनाने अहिल्यानगर जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे.

