मोठी बातमी! महाराष्ट्रात हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू होणार, पण कधी? प्रकाश आबिटकरांनी दिली माहिती

Maharashtra Air Ambulance Service: मंत्री आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांनी मोठी माहिती दिली आहे. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल होणार आहे. हवाई रुग्णवाहिका सुरू होणार आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत क्षणार्धात रुग्णवाहिका तुमच्या दाराशी येईल. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरपासून आपत्कालीन परिस्थितीत हवाई रुग्णवाहिका सेवांसह अत्याधुनिक रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध होतील. नोव्हेंबरमध्ये दोन हेलिकॉप्टर वापरून एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली जाईल. ही सुविधा महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS 108) अंतर्गत उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, राज्यातील रस्त्यांवर 200 नवीन आधुनिक रुग्णवाहिका कार्यरत असतील.

