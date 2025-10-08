मोठी बातमी! महाराष्ट्रात हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू होणार, पण कधी? प्रकाश आबिटकरांनी दिली माहिती

आपत्कालीन परिस्थितीत क्षणार्धात रुग्णवाहिका तुमच्या दाराशी येईल. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरपासून आपत्कालीन परिस्थितीत हवाई रुग्णवाहिका सेवांसह अत्याधुनिक रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध होतील. नोव्हेंबरमध्ये दोन हेलिकॉप्टर वापरून एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली जाईल. ही सुविधा महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS 108) अंतर्गत उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, राज्यातील रस्त्यांवर 200 नवीन आधुनिक रुग्णवाहिका कार्यरत असतील. .आबिटकर म्हणाले की, आरोग्य विभागाला रुग्णवाहिका सेवांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत, त्यामुळे या सेवांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. नवीन रुग्णवाहिकांमध्ये मोबाइल डेटा टर्मिनल्स, टॅब्लेट पीसी, जीपीएस, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही आणि ट्रायएज सिस्टम यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, या वाहनांमध्ये ग्राहक संबंध व्यवस्थापन, संगणकीकृत डिस्पॅच सिस्टम, वाहन ट्रॅकिंग आणि रुग्ण आगमन सूचना यासारख्या वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज असतील..पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू होणार; पालिका आयुक्तांची भूमिका काय?.5G तंत्रज्ञानावर आधारित, या रुग्णवाहिकांमध्ये व्हेंटिलेटरसह 25 हून अधिक वैद्यकीय उपकरणे असतील. एअर अॅम्ब्युलन्समुळे दुर्गम भागातील रुग्णांचे प्राण वाचवणे सोपे होईल. अत्याधुनिक अॅम्ब्युलन्स पुरवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, त्यासाठी सुमित एसएसजी बीव्हीजी सोबत १० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० अॅम्ब्युलन्स तैनात केल्या जातील. एअर अॅम्ब्युलन्स व्यतिरिक्त, पाच समुद्री बोटींचाही अॅम्ब्युलन्स सेवेत समावेश केला जाईल, असे आबिटकर म्हणाले..ते म्हणाले की, राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच एमएसआरडीसी, एनएचएआय, अशा अनेक संस्थाच्या वतीने रुग्णवाहिका सेवा देण्यात येतात. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क व संचलन, मॉनिटरींग करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. नवीन अत्याधुनिक १०८ रुग्णवाहिकेसोबतच १०२, १०४, ११२ या क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकाही कार्यरत आहेत. एमएसआरडीसी, एनएचएआय या संस्थांच्या वतीने महामार्गावर, टोल नाक्यावर, रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क तयार केल्यास, रुग्णांना गोल्डन अवर मध्ये जलद रुग्णसेवा उपलब्ध होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हणाले..आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, १०८ सारख्या रुग्णवाहिका सेवावर “महाराष्ट्र शासन” असे स्पष्ट लिहिले असावे. कोणत्याही कंपनीचे नाव किंवा चिन्हे वापरू नये. पुरवठादार संस्थेने, रुग्णवाहिकेवर आपल्या कंपनीची नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असल्याचे ब्रॅण्डिंग करावे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मान्यता घेऊनच रुग्णवाहिकेवरील ब्रँडिंग करावे, अशा सुचना आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.