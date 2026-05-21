Manoj Jarange: मराठा आंदोलनाला नवे वळण! मनोज जरांगेंच्या अडचणीत वाढ? निकटवर्तीयाविरोधात ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आता एक नवे आणि खळबळजनक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जरांगे यांचे माजी सहकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते ह.भ.प. अजय महाराज बारस्कर यांनी जरांगे यांचे निकटवर्तीय पांडुरंग वसंतराव तारक यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाकडे थेट लेखी तक्रार दाखल केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आंदोलनाच्या आडून कोट्यवधी रुपयांची बेनामी मालमत्ता आणि उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याचा गंभीर आरोप बारस्कर यांनी या तक्रारीत केला आहे. अजय महाराज बारस्कर यांनी मुंबई ईडी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, पांडुरंग वसंतराव तारक हे मनोज जरांगे यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी म्हणून सार्वजनिकरीत्या ओळखले जातात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सामान्य स्वरूपाची होती. .त्यांच्या घराचे साधे प्लास्टर करण्यासाठीसुद्धा त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, अशी स्थानिक पातळीवर चर्चा होती. तसेच, पारंपरिक शेतीव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही मोठे कायदेशीर किंवा अधिकृत साधन नाही. परंतु, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत तारक यांच्या जीवनशैलीत आणि मालमत्तेत संशयास्पद आणि अवाढव्य वाढ झाली आहे. अजय महाराज बारस्कर यांनी ईडीकडे केलेल्या तक्रारीत पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत..पांडुरंग वसंतराव तारक व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्तेची केंद्रीय यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांची आणि बँक खात्यांची सविस्तर तपासणी करण्यात यावी. नुकत्याच खरेदी केलेल्या ९.०८ हेक्टर शेतीसाठी वापरण्यात आलेल्या पैशांचा मुख्य स्रोत तपासण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार त्यांचे बँक खाते, आयकर विवरणपत्र आणि मालमत्ता व्यवहारांची चौकशी व्हावी. या व्यवहारात मनी लॉन्ड्रिंग बेहिशेबी मालमत्ता, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आढळून आल्यास संबंधित कायद्यांनुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी.