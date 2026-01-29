महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : 'अजितदादा आणि पिंकी दोघांनीही आपला शब्द पाळला नाही’, पिंकी माळीचे वडील भावूक

Emotional statement by Pinky Mali father : ‘अजितदादा आणि पिंकी दोघांनीही दिलेला शब्द पाळला नाही,’ पिंकी माळीच्या वडिलांनी कंठ दाटून भावनिक आवाहन केले.
Pinky Mali

Ajit Pawar Pinky Mali promise not kept

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत त्यांच्या विमानात असलेल्या फ्लाईट असिस्टंट पिंकी माळी (वय २९) यांचेही या भीषण अपघातात निधन झाले. त्यांच्या पश्चात आई, वडील , बहिण आणि एक भाऊ आहे. मागील आठ वर्षांपासून पिंकी माळी एअर हॉस्टेस म्हणून काम करत होत्या.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Supriya Sule
Baramati
police
pune
Mumbai
Loco pilot
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
air hostess
Plane Crash

Related Stories

No stories found.