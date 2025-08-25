महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: गणेशोत्सवाआधी आनंदाची बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार कधी मिळणार? अजित पवारांनी तारीखच सांगितली

Ajit Pawar News: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवाआधी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेआधी मिळणार आहे. याबाबत अजित पवारांनी मोठी माहिती दिली आहे.
Maharashtra government employees salary
Maharashtra government employees salary ESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने काही राज्यांमधील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ऑगस्ट २०२५ चा पगार, वेतन आणि पेन्शन वेळेपूर्वी जारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोणत्याही आर्थिक चिंताशिवाय सणाचा आनंद घेता यावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कधी खात्यात येणार याची तारीख सांगितली आहे.

