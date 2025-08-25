Ajit Pawar: गणेशोत्सवाआधी आनंदाची बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार कधी मिळणार? अजित पवारांनी तारीखच सांगितली

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने काही राज्यांमधील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ऑगस्ट २०२५ चा पगार, वेतन आणि पेन्शन वेळेपूर्वी जारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोणत्याही आर्थिक चिंताशिवाय सणाचा आनंद घेता यावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कधी खात्यात येणार याची तारीख सांगितली आहे. .महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हे आगाऊ वेतन आणि पेन्शन जारी केले जाईल. मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ऑगस्ट महिन्याचा पगार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मंगळवार, २६ ऑगस्ट रोजी जारी केला जाणार आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गणेशात्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गुड न्यूज दिली आहे. उद्या (मंगळवारी) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा होणार आहे, असं त्यांनी सांगितले आहे. .Manoj Jarange : मराठा समाजाला आरक्षण न दिल्यास सरकार उलथवेन...मनोज जरांगेंचा देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा...याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, नेहमी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार हा १ तारखेला होतो. मात्र यावेळी गणेशोत्सवामुळे पेन्शनधारकांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन २६ ऑगस्टला मिळणार आहे. अशी आम्ही पत्रक काढलं आहे. गणेशोत्सवामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले आहेत. .ऑगस्ट महिन्याचा पगार आणि पेन्शन महाराष्ट्रातील संरक्षण, पोस्ट ऑफिस आणि दूरसंचार यासह सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मंगळवार, २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केले जाईल. २७ ऑगस्ट रोजी गणपती उत्सव असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सोयी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि ते त्यांच्या कुटुंबियांसोबत हा सण चांगल्या प्रकारे साजरा करू शकतील हे लक्षात ठेवणे. .Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत, कसं असेल मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचं स्वरुप? वाचा....मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला केरळ आणि महाराष्ट्रातील बँकांच्या शाखांना पगार आणि पेन्शन आगाऊ देण्याचा कार्यक्रम कोणत्याही विलंब न करता राबविण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. केरळमधील केंद्र सरकारच्या औद्योगिक कर्मचाऱ्यांनाही त्वरित पेमेंट निर्देशांतर्गत समाविष्ट केले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.