महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: दादांसमोर होते दोन मार्ग! वडिलांसारखं बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलं असतं, पण काकांच्या पावलावर पाऊल टाकत राजकारण निवडलं

Ajit Pawar Death: अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते होते आणि सध्या ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री पद भूषवत होते. त्यांनी वडिलांचा सिनेवारसा सोडून काकांचा राजकीय मार्ग स्वीकारला.
Ajit Pawar History

Ajit Pawar History

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

बारामती : महाराष्ट्रातील बारामती येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान कोसळले आहे. अपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. अजित पवार जिल्ह्यातील निवडणूक प्रचार कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असताना ही घटना घडली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती तालुक्यात अनेक सभांना संबोधित करणार होते.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
NCP
Mumbai
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Plane Crash

Related Stories

No stories found.