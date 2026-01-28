Ajit Pawar: दादांसमोर होते दोन मार्ग! वडिलांसारखं बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलं असतं, पण काकांच्या पावलावर पाऊल टाकत राजकारण निवडलं

बारामती : महाराष्ट्रातील बारामती येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान कोसळले आहे. अपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. अजित पवार जिल्ह्यातील निवडणूक प्रचार कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असताना ही घटना घडली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती तालुक्यात अनेक सभांना संबोधित करणार होते..अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) नेते होते. सध्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवत होते. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे होते. गेल्या वर्षी अजित पवार त्यांचे काका शरद पवारांपासून वेगळे झाले आणि भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सामील झाले. त्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले..Ajit Pawar Death: लोकनेता हरपला! राष्ट्रपती ते पंतप्रधान... राजकीय नेत्यांनी अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली.अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. त्यांनी महाराष्ट्रातील हायस्कूल आणि कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. काही अहवालांनुसार, त्यांनी त्यांचे प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण देवळाली प्रवरा आणि बारामती येथे पूर्ण केले. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठातून बी.कॉम पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर ते राजकारणात आले..अजित पवार यांनी त्यांच्या वडिलांच्या मार्गाचे अनुसरण केले असते तर ते बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे नाव कमवू शकले असते. त्यांचे वडील अनंतराव पवार यांनी प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्यासोबत राजकमल स्टुडिओमध्ये काम केले होते, परंतु अजित यांनी त्यांचे काका शरद पवारांप्रमाणेच राजकारणाचा मार्ग निवडला.."दादा" म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार हे एक महत्त्वाकांक्षी आणि स्पष्टवक्ते नेते मानले जात होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर त्यांचे नेहमीच लक्ष होते असे मानले जाते. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने ते नाराज होते, परंतु डिसेंबर २०१० मध्ये त्यांनी छगन भुजबळ यांच्या जागी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी अनेक वेळा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर उघडपणे टीका केली होती..Ajit Pawar Passes Away : अजितदादांचं निधन, पुणे आज-उद्या बंद; मनपा आयुक्तांचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.