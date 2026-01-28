Ajit Pawar Death: डोळ्यांवर चष्मा आणि... अजित पवारांचा टेक ऑफ पूर्वीचा शेवटचा फोटो समोर

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सकाळी (ता. २८) रोजी दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. प्रचारासाठी मुंबईहून बारामती येथे जात असताना विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला असून या घटनेने महाराष्ट्रात आक्रोश पसरला आहे. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानात उपस्थित असलेल्या सर्व सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दोन वैमानिक, वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक (PSO), वैयक्तिक सहाय्यक आणि फ्लाइट अटेंडंट यांचा समावेश आहे..अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर याबाबतचे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत. तसेच अपघातापूर्वी अजित पवार यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेवटचे ट्वीट केले होते. यामध्ये ''महान स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपत राय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी अभिवादन केले. "राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणारे, महान स्वातंत्र्य सेनानी, स्वराज्याचे उद्घोषक, ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपत रायजी यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. त्यांची राष्ट्रनिष्ठा आपल्याला कायमच प्रेरणा देत राहील ", असे म्हटले होते..Ajit Pawar: 'पिंपरी-चिंचवड ते बारामती, विकासाची ठसठशीत छाप'; राज ठाकरेंनी आठवला अजित पवारांचा प्रवास, भावनिक पोस्ट करत म्हणाले....दरम्यान, अजित पवार यांच्या विमान अपघात मृत्यूपूर्वीचे फोटो समोर आले आहे. ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव विमानात बसल्याचे दिसत आहे. अजित पवार यांचा टेक ऑफ पूर्वीचा शेवटचा फोटो असल्याची माहिती समोर आली आहे..नेमकं काय घडले?जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अजित पवार यांच्या आज बारामतीमध्ये सभा होणार होत्या. यासाठी अजित पवार यांचे विमान मुंबईवरून सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी टेक ऑफ झाले होते. तर बारामतीत ते ८ वाजून ५० मिनिटांनी लँडिंग होत असताना हा भीषण अपघात घडला. अजित पवार यांचे विमान बारामती विमानतळावर उतरत असताना विमानाला अपघात होऊन ते जवळच्या शेतात कोसळलं. त्यामध्ये अजितदादांसोबत ६ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हे व्हीएसआर या खासगी कंपनीचे विमान असल्याची माहिती समोर आली आहे..Ajit Pawar Death: माझा मोठा भाऊ गेला..., भावपूर्ण शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हळहळले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.