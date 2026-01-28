Ajit Pawar Death : महाराष्ट्रासाठी काम करणारा एक चांगला नेता गमावला... ! सचिन तेंडुलकर, अजिंक्य रहाणे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

Ajit Pawar demise reaction Sachin Tendulkar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी विमान दुर्घटनेत निधन झाले. मुंबईहून बारामती येथे एका सभेला संबोधित करण्यासाठी अजित पवार खाजगी विमानातून प्रवास करत होते. विमान लँड करण्याचा प्रयत्न करत असताना वैमानिकाला धावपट्टीचा अंदाज न आल्यामुळे या विमानाचा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेनंतर महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर आणि अजिंक्य रहाणे यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. .आज सकाळी बारामती विमानतळावर विमानाचे लँडिंग करताना झालेल्या अपघातात विमानातील सर्व जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन दिवस पुणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर राज्य सरकारने तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. .Ajit Pawar Death News LIVE Updates: अजित दादा गेले… पण शेवटच्या क्षणापर्यंत कामात गुंतलेला माणूस, अपघात झालेल्या ठिकाणी कागदपत्रे-फाईल्स विखुरलेल्या अवस्थेत.सचिन तेंडुलकरने X पोस्ट लिहिली की,"अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. महाराष्ट्रासाठी काम करणारा एक चांगला नेता आज आपण अचानक गमावला आहे. पवार कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. भावपूर्ण श्रद्धांजली. ॐ शांती."."महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार दादा यांच्या दुःखद निधनाने दुःख झाले. त्यांच्या कुटुंबियांसोबत माझे विचार आहेत," असे अजिंक्य रहाणेने पोस्ट केले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ट्विट करून शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहीले की, 'दादा गेले! जमिनीशी घट्ट नाळ असलेले जननेते, माझे मित्र आणि सहकारी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना मनाला अत्यंत व्यथित करणारी आहे. मनाला चटका लावणारी आहे. मन सुन्न झाले आहे. भावना व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. माझा दमदार आणि दिलदार मित्र मी गमावला आहे. माझ्यासाठी ही वैयक्तिक हानी आहे. हे कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अतिशय कठीण आहे. मी दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवाराच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत,'असे फडणवीस यांनी लिहीले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.