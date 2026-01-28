महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्रासाठी काम करणारा एक चांगला नेता गमावला... ! सचिन तेंडुलकर, अजिंक्य रहाणे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

Sachin Tendulkar tribute to Ajit Pawar: भारताचा महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, फलंदाज अजिंक्य रहाणे आणि माजी अष्टपैलू खेळाडू युसूफ पठाण यांनी उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे.
Swadesh Ghanekar
Ajit Pawar demise reaction Sachin Tendulkar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी विमान दुर्घटनेत निधन झाले. मुंबईहून बारामती येथे एका सभेला संबोधित करण्यासाठी अजित पवार खाजगी विमानातून प्रवास करत होते. विमान लँड करण्याचा प्रयत्न करत असताना वैमानिकाला धावपट्टीचा अंदाज न आल्यामुळे या विमानाचा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेनंतर महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर आणि अजिंक्य रहाणे यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

