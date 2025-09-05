Ajit Pawar Tweet: आयपीएस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून वाद, अजित पवारांनी ट्विट करत दिलं स्पष्टीकरण, काय म्हणाले?

महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar IPS Anjana Krishna Video: अजित पवार आणि आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्यातील फोनवरील वादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. विरोधी पक्ष अजित पवारांवर निशाणा साधत आहेत. यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्यातील फोन वादाच्या व्हिडिओने राजकीय वळण घेतले आहे. शुक्रवारी (५ सप्टेंबर) अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, सोलापूरमधील पोलीस अधिकाऱ्यांशी झालेल्या माझ्या संभाषणाबाबत प्रसारित होणाऱ्या काही व्हिडिओंकडे माझे लक्ष वेधले गेले आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की माझा उद्देश कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे नव्हता, तर परिस्थिती शांत राहावी आणि वाढू नये याची खात्री करणे हा होता.

