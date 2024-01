Jitendra Awhad: आव्हाडांच्या रामावरील विधानाचा अजितदादा गटाकडून निषेध; आक्रमक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

ठाणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिबिरात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी श्रीरामाबद्दल केलेल्या एका वादग्रस्त विधानावरुन अजित पवार गट आक्रमक झाल्याचा पहायला मिळाला.

ठाण्यात या कार्यकर्त्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा देत आव्हाडांचा निषेध नोंदवला. कार्यकर्ते आक्रमक झाल्यानं पोलिसांनी त्यांना ताब्यातही घेतलं. (Ajit Pawar group of NCP protests against statement on Ram by Jitendra Awhad)