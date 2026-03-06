Maharashtra Budget 2026 : अजित पवारांच्या अपघातानंतर बारामती विमानतळाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, नेमकं काय म्हणाले?

दिवंगत अजित पवार यांच्या विमानाला 28 जानेवारी रोजी अपघात झाला होता. बारामती विमानतळावर लँडिंग करत असताना हे विमान कोसळले होते. त्यानंतर झालेल्या चौकशी अहवालात विमानतळासंबंधी विविध त्रुटी आढळून आल्या होत्या. याच बारामती विमानतळासह आता इतर दोन विमानतळांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना बारामती, लातूर आणि अमरावती विमानतळांबाबत मोठी घोषणा केली. या तिन्ही विमानतळांवर लवकरच रात्रीच्या उड्डाणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले..Ajit Pawar Plane Crash: ''त्या' दिवशी मी अजित पवारांसोबत विमानाने जाणार होतो, पण...'', मोठ्या नेत्याचा दावा.याशिवाय नवी मुंबई विमानतळावरून देशांतर्गत उड्डाणांना सुरुवात झाली असून पुरंदर-पुणे विमानतळासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. तसेच गडचिरोली विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणार असून शिर्डी, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि कराड येथील विमानतळांचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..अजितदादा महाराष्ट्राला न लाभलेले मुख्यमंत्री, त्यांनी पहिल्यांदा टायमिंग चुकवलं; CM फडणवीसांनी सांगितल्या आठवणी, शेवटची भेट....यावेळी बोलताना त्यांनी अजित पवार यांच्या स्मारकाबाबतही घोषणा केली. “माझं अंतःकरण जड झालं आहे. अजितदादांनी 11 वेळा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांच्या करड्या स्वभावामुळे शिस्त राखली जात होती. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. तसेच त्यांच्या नावाने नागरी पुरस्कार सुरू केला जाईल. हा अर्थसंकल्प मी त्यांना समर्पित करतो,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.