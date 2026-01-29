Ajit Pawar Baramati Police : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची पुणे ग्रामीण पोलिसात तक्रार, अपघाताचं नेमकं कारण येणार समोर...

Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत झालेल्या दुर्दैवी निधनप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) दाखल केली आहे. या दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित विमानाचा अपघात अचानक झाला असून या दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस यंत्रणा, प्रशासन आणि आपत्कालीन पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातस्थळाचा पंचनामा करण्यात आला असून आवश्यक पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे..पोलिसांकडून विमान अपघाताचे तांत्रिक कारण, हवामानाची स्थिती, तसेच उड्डाणाशी संबंधित सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. नागरी विमान वाहतूक विभाग आणि संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने चौकशी करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यभरातून शोक व्यक्त केला जात असून राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्याच्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..दिल्लीस्थित कंपनी ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’चे लिअरजेट ४५ हे विमान बारामतीतील धावपट्टीवर उतरण्याच्या प्रयत्नात कोसळले आणि त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाचही जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातावर विमान वाहतूक मंत्रालयाने सविस्तर निवेदन जारी केले. त्यात चार्टर्ड विमान कोसळण्यापूर्वी घडलेल्या घटनांचा तपशील देताना खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानता ही प्राथमिक कारणे नोंदविण्यात आली..या अपघाताबाबत जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, बारामतीतील धावपट्टीवर विमान उतरविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या वैमानिकाने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून धावपट्टी दिसत नसल्याचे सांगितले. दुसऱ्यांदा विमान उतरविण्याच्या प्रयत्नातही अल्प दृश्यमानतेमुळे अडथळा आला. त्यानंतर काही वेळानंतर वैमानिकाने पुन्हा एकदा विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला. धावपट्टी दिसत असल्याचे वैमानिकाकडून सांगण्यात आल्यानंतर हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाकडून विमान उतरविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर काही वेळातच विमान कोसळल्याची बातमी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.