Ajit Pawar Baramati Police : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेची पुणे ग्रामीण पोलिसात तक्रार, अपघाताचं नेमकं कारण येणार समोर...

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार विमान अपघाताची पोलिसात नोंद; पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध सुरू. तांत्रिक बिघाड की मानवी चूक, तपासातून स्पष्ट होणार.
Sandeep Shirguppe
Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत झालेल्या दुर्दैवी निधनप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) दाखल केली आहे. या दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

