Ajit Pawar : अजित दादांना अडचणीत आणणाऱ्या 'त्या' ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल! IPSअंजली कृष्णन यांच्या फोनचा व्हिडिओ भोवला ?

Ajit Pawar IPS call : अजित पवारांनीही फोनवरुन संबंधित महिला अधिकाऱ्यास कारवाई थांबवा, मी तुम्हाला आदेश देतो असे म्हणत संताप व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. माध्यमांतही याबाबत बातम्या आल्या यानंतर अजित पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठली.
IPS Anjali Krishnan confronted illegal excavation in Solapur District, leading to Ajit Pawar’s controversial video call and FIR against villagers.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

  1. IPS अंजली कृष्णन अवैध मुरूम उत्खननावर कारवाई करत असताना अजित पवार यांनी व्हिडिओ कॉलवर कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

  2. या प्रकरणानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या फिर्यादीवरून १५–२० ग्रामस्थांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला.

  3. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका करत इशारा दिला की अधिकारी छळला गेला तर ते शांत बसणार नाहीत.

अवैध मुरूम उत्खनन कारवाई करण्यास गेलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णन यांच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्हिडिओ काॅलवर बातचीत करताना संताप व्यक्त केला होता. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यानंतर अजित पवार अधिकाऱ्याला धमकावत असल्याची टीका विरोधकांकडून होऊ लागल्यानंतर सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी १५ ते २० ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

