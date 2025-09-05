Ajit Pawar : अजित दादांना अडचणीत आणणाऱ्या 'त्या' ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल! IPSअंजली कृष्णन यांच्या फोनचा व्हिडिओ भोवला ?

Summary IPS अंजली कृष्णन अवैध मुरूम उत्खननावर कारवाई करत असताना अजित पवार यांनी व्हिडिओ कॉलवर कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.या प्रकरणानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या फिर्यादीवरून १५–२० ग्रामस्थांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला.सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका करत इशारा दिला की अधिकारी छळला गेला तर ते शांत बसणार नाहीत..अवैध मुरूम उत्खनन कारवाई करण्यास गेलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णन यांच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्हिडिओ काॅलवर बातचीत करताना संताप व्यक्त केला होता. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यानंतर अजित पवार अधिकाऱ्याला धमकावत असल्याची टीका विरोधकांकडून होऊ लागल्यानंतर सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी १५ ते २० ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .नेमके काय आहे प्रकरण?करमाळ्याच्या पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णन या माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात अवैध मुरुम उत्खनन सुरु असेलल्या ठिकाणी कारवाई साठी पोहोचल्या. त्यांनी उत्खनन थांबवण्यास सांगताच येथील एका कार्यकर्त्याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोन लावून कारवाई थांबविण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी, अजित पवारांनीही फोनवरुन संबंधित महिला अधिकाऱ्यास कारवाई थांबवा, मी तुम्हाला आदेश देतो असे म्हणत संताप व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. माध्यमांतही याबाबत बातम्या आल्या यानंतर अजित पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठली. .आता ग्राम महसूल अधिकारी प्रीती शिंदे यांच्या फिर्यादीनुसार गावातील काही शेतकरी आणि फोन लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामध्ये, बाबा जगताप, नितीन माळी, संतोष कापरे, अण्णा धाणे यांच्यासह १५ ते २० ग्रामस्थांवर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .अंजली दमानियांचा इशारासामाजिक कार्यकर्त्या अजंली दमानिया यांनी याबाबत एक्सवर व्हिडिओ शेअर करत म्हटले आहे की, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जो धुडगूस महाराष्ट्रात चालवला आहे त्याचाच एक प्रत्यय आज आपल्याला करमाळ्यात आला आहे. काही कार्यकर्ते तुम्हाला सांगतात की एक अधिकारी कारवाई करताहेत आणि तुम्ही त्यांना फोन करुन धमकी देता हे अतिशय धक्कादायक आहे. ती अधिकारी जेव्हा तुम्हाला काही प्रश्न विचारचे ते तुम्हाला झोंबतात. तुम्ही तिला विचारता की तुझी डेरिंगच कशी झाली मी उपमुख्यमंत्री बोलतोय..पुढे अंजली दमानिया व्हिडिओत म्हणतात की, मला असं वाटतं अजित पवार यांनी एक गोष्टीचे भान ठेवायला हवं की, त्या आयपीएस ऑफिसर आहेत आणि त्या अतिशय उच्चशिक्षित आहेत. अजित पवार यांनी पातळी सांभाळून वागणे अपेक्षित आहे. प्रत्येकाला शहाणपण शिकवायला जातात आणि त्यांनी जे केले आहे ते अतिशय धक्कादायक आहे. आॅफिसरला त्रास झाला, छळ झाला, त्यांची बदली झाली तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही असा इशाराच अंजली दमानिया यांनी दिला आहे..FAQsप्रश्न 1: या प्रकरणात नेमकी सुरुवात कशी झाली?👉 IPS अंजली कृष्णन कुर्डू गावात अवैध मुरूम उत्खनन थांबवण्यासाठी गेल्या, त्यावेळी ग्रामस्थांनी अजित पवारांना फोन केला.प्रश्न 2: अजित पवार यांचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला? 👉 त्यांनी IPS अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई थांबवण्याचे आदेश व्हिडिओ कॉलवर दिले, जे माध्यमांत चर्चेचा विषय ठरले.प्रश्न 3: कोणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे? 👉 १५–२० ग्रामस्थ व संबंधित कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.प्रश्न 4: अंजली दमानियांनी काय प्रतिक्रिया दिली? 👉 त्यांनी अजित पवार यांची तीव्र टीका करत इशारा दिला की IPS अधिकाऱ्याचा छळ किंवा बदली झाली तर ते कारवाई करतील.प्रश्न 5: विरोधकांची मुख्य टीका काय आहे? 👉 उपमुख्यमंत्री असूनही अजित पवार यांनी अधिकारी धमकावल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.