Ajit Pawar : करमाळ्याच्या पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ओळखलंच नाही; दादांचा संताप, VIDEO VIRAL

Viral Video : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते बाबा जगताप यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला आणि अंजली कृष्णा यांना बोलण्यासाठी फोन दिला अजित पवार म्हणाले - तुमच्यात एवढी हिंमत आहे का?
Yashwant Kshirsagar
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्याच्या पोलीस उपअधिक्षक अंजली कृष्णायांना फोनवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ओळखता आले नाही. त्यानंतर अजित पवार यांनी त्यांना फटकारले आणि थेट व्हिडिओ कॉल केला. आयपीएस महिला अधिकारी आणि अजित पवार यांच्यातील संभाषणाचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे

Ajit Pawar
karmala
IPS
viral video
Solapur

