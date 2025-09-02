Ajit Pawar : करमाळ्याच्या पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ओळखलंच नाही; दादांचा संताप, VIDEO VIRAL

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्याच्या पोलीस उपअधिक्षक अंजली कृष्णायांना फोनवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ओळखता आले नाही. त्यानंतर अजित पवार यांनी त्यांना फटकारले आणि थेट व्हिडिओ कॉल केला. आयपीएस महिला अधिकारी आणि अजित पवार यांच्यातील संभाषणाचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात घडली. रस्त्यासाठी बेकायदेशीर मुरुमाचे खोदकाम केल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर आयपीएस अंजली कृष्णा त्यांच्या टीमसह पोहोचल्या होत्या. कारवाईदरम्यान, त्यांचा गावकऱ्यांशी वाद झाला. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते बाबा जगताप यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला आणि अंजली कृष्णा यांना बोलण्यासाठी फोन दिला अजित पवार म्हणाले - तुमच्यात एवढी हिंमत आहे का?.फोनवर अजित पवार वारंवार स्वतःला 'मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार' बोलत आहे हे सांगत होते आणि कारवाई थांबवण्याचे आदेश देत होते. मात्र, अंजली कृष्णा यांनी त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक नंबरवर कॉल करण्यास सांगितले. या उत्तरावर पवार संतापले आणि म्हणाले, "तुझी इतकी डेरिंग आहे... तू माझा चेहरा ओळखशील ना... मला तुझा नंबर दे, मी तुला थेट व्हिडिओ कॉल करेन." यानंतर त्यांनी लगेच महिला अधिकाऱ्याला व्हिडिओ कॉल केला. एका व्हिडिओमध्ये अंजली कृष्णा जमिनीवर बसून अजित पवारांशी बोलत असल्याचे दिसून आले..व्हिडिओ कॉल अन् कारवाई थांबवलीअसे सांगितले जात आहे की ही संपूर्ण हा घटना सुमारे तीन तास चालली. यादरम्यान अजित पवार यांनी तहसीलदारांना फोन करून कारवाई थांबवण्याचे निर्देशही दिले. तथापि, पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही किंवा कोणतीही कारवाई केलेली नाही..ग्रामस्थांनी सांगितले की मुरुमाचे उत्खनन ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने केले जात होते, परंतु पोलिस आल्यावर त्यांना कोणतेही कागदपत्रे दाखवता आली नाहीत, ज्यामुळे महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने कारवाई सुरू केली. यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला..आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णा यांना फटकारताना आणि कारवाई थांबवा म्हणून आदेश देताना दिसत आहेत. तर पोलिस उपधिक्षकांनी सांगितले की नियमांनुसार कारवाई करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.