Alphonso Mango Price : हापूस आंबा अडीच हजार रुपये डझन; वाशी मार्केटला रत्नागिरी, देवगडमधून सर्वाधिक पेट्या रवाना

Hapus mango 2500 per dozen : यंदा रत्नागिरी हापूस बाजारात येण्यास गतवर्षीच्या तुलनेत उशीर झाला आहे. त्यामुळे हंगामातील मुहूर्ताच्या हापूसला सोन्याचा दर मिळत आहे. राजापूर तालुक्यातून वाशी बाजारात पाठविलेल्या तीन पेट्यांमधील हापूस आंब्याला डझनाला १५०० ते २५०० रुपये दर मिळाला आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदार सुखावला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा वाशी बाजारात केवळ २० टक्केच आंबा दाखल झाला आहे. त्यातील सर्वाधिक पेट्या देवगडमधील हापूसच्या आहेत, असे तेथील व्यावसायिकांनी सांगितले..राजापूर तालुक्यातील आंबा बागायदार गजानन शेट्ये यांच्या बागेतील हापूस आंब्यांच्या तीन पेट्या वाशी मार्केटमध्ये काल (ता. १६) दाखल झाल्या. उर्वरित मालही टप्प्याटप्प्याने बाजारात पाठविण्यात येणार आहे, असे बागायतदार मंदार शेट्ये यांनी सांगितले. पहिल्या टप्यात आलेला मोहोर टिकून राहावा, यासाठी योग्य व्यवस्थापन करत झाडांची विशेष काळजी घेतली. त्यामुळे वेळेत फळधारणा झाली. .रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी औषध फवारणीचेही नियोजन केले, असे शेट्ये यांनी सांगितले. मुंबईतील वाशी बाजारात दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीत हापूसच्या पेट्या पाठविण्यासाठी बागायतदारांमध्ये चढाओढ सुरू असते. गेल्यावर्षी या कालावधीत वाशी बाजारात पेट्यांची आवक तुलनेत अधिक होती. यंदा फेब्रुवारीत रत्नागिरीतून मोजक्याच पेट्या पाठविल्या आहेत. प्रत्यक्षात हापूसच्या पेट्यांची आवक मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात वाढेल, असा बागायतदारांचा अंदाज आहे..हापूस आंबा हंगामाच्या सुरुवातीला यावर्षी प्रतिकूल वातावरण राहिल्याने आंबा उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. यावर्षी सरासरी २० ते २५ टक्के उत्पादन आले आहे. प्रतिकूल वातावरणामध्ये मोहोर टिकून फळधारणा व्हावी, त्यानंतर दर्जेदार आंबा तयार व्हावा, यासाठी औषध फवारणीसह योग्य ती काळजी घेतल्याने बागायतदार गजानन शेट्ये यांच्या बागेमध्ये तयार झालेला हापूस आंबा मार्केटमध्ये दाखल झाला असून, त्याला चांगला दरही मिळाला आहे.- मंदार शेट्ये, आंबा बागायदार.Ratnagiri Alphonso mango : रत्नागिरी हापूस आता एआय तंत्रज्ञानावर; मोबाईल ॲपवरून बागेचे व्यवस्थापन होणार, हापूस शेतीत डिजिटल क्रांती.कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांतून गेल्या पंधरा दिवसांपासून वाशी मार्केटमध्ये हापूस आंबा दाखल होऊ लागला आहे. पंधरा दिवसांमध्ये मार्केटमध्ये सुमारे चारशे पेट्या हापूस दाखल झाला असून, दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी कमी म्हणजे वीस टक्के हापूस आंबा दाखल झाला आहे. सद्य:स्थितीमध्ये हापूस आंब्याला डझनाला सरासरी पंधराशे ते अडीच हजार रुपये दर मिळत आहे.- संजय पानसरे, वाशी मार्केट.