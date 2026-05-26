Ambenali Accident: आंबेनळी ठरतोय मृत्यूचा घाट, ८ वर्षांपूर्वी झालेला ३३ जणांचा मृत्यू; गेल्या तीन महिन्यात तिसरी दुर्घटना

अलिबाग : महाबळेश्वर-पोलादपूरदरम्यानच्या आंबेनळी घाटाच्या दुरुस्तीचे काम मागील तीन वर्षांपासून सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून १५ कोटी २५ लाख रुपये आणि आता एमएसआयडीसीकडून पोलादपूर ते प्रतापगडाच्या पायथ्यापर्यंत १०० कोटी खर्चुन काम सुरू असलेल्या या घाटरस्त्याचे काम अद्याप ३० टक्केही झालेले नाही. तीव्र चढण असलेल्या या घाटरस्त्यावर अनेक ठिकाणी खोदून ठेवलेला रस्ता, मोऱ्यांची अर्धवट कामे तसेच कुठेही न दिसणारे सूचनाफलक यामुळे या ४० किलोमीटरच्या घाटरस्त्यावर वारंवार अपघात घडत आहेत. .या घाटात होणाऱ्या अपघातांमधील ८० टक्के अपघात रात्रीच्या वेळेत होत असल्याने तत्काळ मदत पोहोचवणेही कठीण जात असल्याने मृतांची सरासरीही सर्वाधिक आहे. या रस्त्याच्या डागडुजीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढून दीड वर्षापूर्वी एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) यांच्याकडे देण्यात आले. तेव्हापासून या रस्त्याचे काम रखडले आहे. याचा फटका या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना होत आहे..एका बाजूला उंच कडा आणि दुसऱ्या बाजूला ५०० फूट खोल दरी अशा परिस्थितीत अगदी निमुळत्या रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागत आहेत. याच घाटात २८ जुलै २०१८ला दापोली कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारी बस सुमारे ५०० फूट खोल दरीत कोसळली होती. या भीषण दुर्घटनेत ३३ जणांचा मृत्यू झाला होता. कोकणला जोडणाऱ्या या मुख्य घाटमार्गावर २३ जुलै २०२१ला झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे अनेक ठिकाणी दरडी कोसळून मोठे नुकसान झाले होते..प्रामुख्याने किल्ले प्रतापगड परिसरातील २२ गावांचा संपर्क तुटला होता. या घाटरस्त्याची तातडीने दुरुस्ती व्हावी, यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी करून १५ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर दीड वर्षापूर्वी हा रस्ता एमएसआयडीसीकडे वर्ग झाल्यानंतर पुन्हा १०० कोटींची निविदा मंजूर करण्यात आली. या निधीतून रस्ते मार्गावरील मोऱ्यांची दुरुस्ती, पुलांची दुरुस्ती व पुनर्बाधणी, संरक्षक भिंतींची कामे तसेच आंबेनळी घाट व पांगरी फाटा ते पाचगणी या भागातील खराब डांबरी पृष्ठभागाची सुधारणा करण्याची कामे केली जाणार आहेत..पोलादपूर ते प्रतापगडाच्या पायथ्यापर्यंतच्या २४ किमीच्या रस्त्यासाठी १०० कोटींचे काम सुरू आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुकीकरण, संरक्षण कठडे, पाणी वाहून जाण्यासाठी नाले, दरडीचा धोका कमी करणे अशी कामे मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत. परंतु, काही दिवसांतच येणाऱ्या पावसाचा व्यत्यय यामध्ये येऊ शकतो.- दिलीप हिंगे, कार्यकारी अभियंता, एमएसआयडीसी.घाटातील दुर्घटना२३ जुलै २०२१ला महाडमध्ये आलेल्या पुराच्या वेळी महाबळेश्वर परिसरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला होता. त्याच्या खुणा अद्याप या मार्गावर दिसून येतात.एप्रिल २०२६मध्ये घाटातील धोकादायक वळणावरून एक दुचाकी सुमारे ७०० फूट खोल दरीत कोसळली. या दुर्घटनेत नवरा-बायकोचा मृत्यू झाला. धुके आणि पावसामुळे बचावकार्यात अडथळे आले होते.मार्च २०२६मध्ये बावली टोक-चिरेखिंड परिसरात एक चारचाकी वाहन ३०० ते ४०० फूट खोल दरीत कोसळले. स्थानिक बचाव पथक, ट्रेकर्स आणि पोलिसांनी मोठे बचावकार्य राबवले. काही जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले.