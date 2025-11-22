अंबरनाथमध्ये कारचा भीषण अपघात, ४ जणांचा जागीच मृत्यू; शिवसेना नेत्यासह तीन जण जखमी

अंबरनाथमध्ये अनियंत्रित झालेल्या कारने दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघतात चार जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला नेत्याचाही समावेश आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे. अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिमला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर हा अपघात झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना नेत्या किरण चौबे आपल्या काही कार्यकर्त्यांसह निवडणुकीच्या प्रचाराला जात होत्या.त्यावेळी त्यांच्या कार चालकाला हृदयविकालाचा झटका आला. त्यामुळे त्याचं कारवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार अनियंत्रित झाली. पुढे जाऊन कारने काही दुचाकींना धडक दिली. या अपघाताच चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. .Ambernath Electricity: अंबरनाथमध्ये महिन्याभरापासून विजेचा खेळखंडोबा, महावितरणाचा भोंगळ कारभार; माजी नगरसेवकांचा संताप.शैलेश जाधव, चंद्रकांत अनारके, सुमित चैलानी आणि कारचा ड्रायव्हर लक्ष्मण शिंदे अशी मृतांची नावे आहेत. तर अभिषेक चव्हाण, अमित चव्हाण तसेच शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार किरण चौबे जखमी झाल्या आहेत. या तिघांवरही एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. .Ambernath News : कोल्डड्रिंकच्या बाटलीत आढळला काचेचा तुकडा, मनपा अधिकाऱ्यांनी कारखान्याला ठोकलं टाळं, अंबरनाथमधील घटना.दरम्यान, या घटनेनंतर स्थानिकांनी याची माहिती पोलीसांना दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत. जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून हा अपघात नेमका कसा झाला? याच तपास सुरु केला आहे. अपघात ग्रस्त कार ही शिवसेना नेत्या किरण चौबे यांची असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.