महाराष्ट्र बातम्या

अंबरनाथमध्ये कारचा भीषण अपघात, ४ जणांचा जागीच मृत्यू; शिवसेना नेत्यासह तीन जण जखमी

Ambernath Car Accident : चालकाकडून कारवरील ताबा सुटल्याने वाहनाने उड्डाणपुलावर अनियंत्रितपणे अनेकांना धडक दिली. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला.
Ambernath Car Accident

Ambernath Car Accident

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अंबरनाथमध्ये अनियंत्रित झालेल्या कारने दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघतात चार जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला नेत्याचाही समावेश आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे. अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिमला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर हा अपघात झाला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
ambernath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com