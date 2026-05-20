रुग्णवाहिकेलाही डिझेल नाही! मृतदेह घेऊन जाणारी गाडी मध्यरात्री पंपावर ठप्प, शासनाच्या नियमालाही हरताळ

अमेरिका इराण युद्धामुळे कच्चा तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक भागात पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा बघायला मिळत आहेत. तर काही पंप थेट बंद पडले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे याचा फटका रुग्णवाहिकांनाही बसतो आहे. फुलंब्री मृतदेह घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका मंगळवारी मध्यरात्री डिझेल अभावी ठप्प पडल्याचं दिसून आलं. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आरेफा शेख हसन (वय ५७) यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्या आपल्या मुलगा खाजू शेख हसन याला भेटण्यासाठी फुलंब्री येथे आल्या होत्या. निधनानंतर त्यांचा मृतदेह मूळ गावी पैठण तालुक्यातील रांजणगाव दांडगे येथे नेण्यासाठी महात्मा फुले रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली होती..Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्रीत डिझेल टंचाईचा कहर; खरीप हंगाम ठप्प; \n'डिझेल द्या, शेती वाचवा!' शेतकऱ्यांची आर्त हाक.रुग्णवाहिकेचे चालक विजय देवमाळी हे मृतदेह घेऊन निघाले असता फुलंब्रीतील संभाजीनगर रस्त्यावरील पेट्रोल पंपावर डिझेल भरण्यासाठी थांबले. मात्र पंपावर डिझेल उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी रात्री उशिरा रुग्णवाहिका जागेवरच थांबून राहिली..विशेष म्हणजे शासनाच्या नियमानुसार रुग्णवाहिका, पोलीस आणि अग्निशमन दलासारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी इंधनाचा स्वतंत्र राखीव साठा ठेवणे आवश्यक आहे. तरीही रुग्णवाहिकेला डिझेल न मिळाल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Buldhana News: 'सेटिंग' असणाऱ्यांना मागच्या दाराने इंधन; लोणारमध्ये तासतांस लांब रांगा; शेतकरी रिकाम्या हाताने जातात परत."रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी सुरक्षित डिझेल साठा राखून ठेवणे गरजेचे आहे," अशी प्रतिक्रिया चालक विजय देवमाळी यांनी दिली आहे. दरम्यान, वाढत्या डिझेल टंचाईमुळे शेतकरी, वाहनचालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.