Samruddhi Road Accident : चिमुरडीचं हसू कायमचं हरपलं! समृद्धी महामार्गावर एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी अंत, थरकाप उडवणारा अपघात

अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यात समृद्धी महामार्गावर रविवारी भीषण अपघात घडला. चैनल क्रमांक १०५ जवळ चंद्रपूरहून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या वॅगनआर कारने पुढे जात असलेल्या भरधाव ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि समृद्धी महामार्गावरील आपत्कालीन बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..अपघाताची भीषणतामिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूरहून मुंबईकडे जाणारी वॅगनआर कार समृद्धी महामार्गावरील चैनल क्रमांक १०५ परिसरातून जात असताना तिने पुढे असलेल्या ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. धडकेचा वेग इतका प्रचंड होता की कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अपघातानंतर वाहनाचा पूर्णपणे चुराडा झाल्याने कारमधील सर्व प्रवाशांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..Accident News: राजगडाच्या वाटेवर दुर्दैवी दुर्घटना; पाबे घाटात मिनी बस दरीत कोसळली, दोन जणांचा मृत्यू....एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यूया दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झालेल्या पाचही जणांचा एकाच कुटुंबाशी संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांमध्ये दोन पुरुष, दोन महिला आणि एका अल्पवयीन मुलीचा समावेश आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..बचावकार्य आणि तपास सुरूअपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस तसेच समृद्धी महामार्गावरील बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. कारमध्ये अडकलेल्या मृतदेहांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य राबविण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह रुग्णालयात पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, या अपघाताबाबत पुढील तपास पोलीस करत आहेत..वाहतुकीवर परिणामया भीषण अपघातानंतर समृद्धी महामार्गावर काही काळ वाहतूककोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली. अपघातग्रस्त वाहन आणि ट्रक यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. घटनास्थळी पोलीस आणि बचाव पथकाने परिस्थिती नियंत्रणात आणत आवश्यक कार्यवाही सुरू केली..Sangola Accident: सांगोला-कडलास मार्गावर अपघात; दांपत्याचा मृत्यू, गरोदर पत्नीसह उपचारासाठी जाताना काळाचा घाला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.