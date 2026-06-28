महाराष्ट्र बातम्या

Samruddhi Road Accident : चिमुरडीचं हसू कायमचं हरपलं! समृद्धी महामार्गावर एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी अंत, थरकाप उडवणारा अपघात

Five Members of Chandrapur Family Die in Samruddhi Mahamarg Crash Near Amravati : समृद्धी महामार्गावर वॅगनआरची भरधाव ट्रकला भीषण धडक; कारचा चुराडा, एकाच कुटुंबातील दोन पुरुष, दोन महिला व चिमुरडीचा जागीच मृत्यू
Samruddhi Road Accident : चिमुरडीचं हसू कायमचं हरपलं! समृद्धी महामार्गावर एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी अंत, थरकाप उडवणारा अपघात
Sandip Kapde
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अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यात समृद्धी महामार्गावर रविवारी भीषण अपघात घडला. चैनल क्रमांक १०५ जवळ चंद्रपूरहून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या वॅगनआर कारने पुढे जात असलेल्या भरधाव ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि समृद्धी महामार्गावरील आपत्कालीन बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.

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