महाराष्ट्र बातम्या

Amravati MD Drugs Seized : अमरावतीत महिन्याभरात तिसऱ्यांदा एमडी ड्रग्स जप्त ; तस्करीची पाळेमुळे खोलवर रुतलेली

गुजरात, अहमदाबादच्या पथकाच्या टीपवर नागपूर डीआरआयने ही कारवाई केल्याने पोलिसांसह जिल्हा प्रशासनाची सुद्धा झोप उडाली होती.
drugs seized

drugs seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

drugs seized : महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआर) धाडसी कारवाईनंतर गुन्हे शाखेने फेब्रुवारी महिन्यात तिसऱ्यांदा एक लाख ११ हजार ९०० रुपये किमतीचे ११ ग्रॅम ३९० मिलीग्रॅम एमडी ड्रग्स जप्त केले.

संशयित सय्यद नाझिम सय्यद कासीम (वय ३५, रा. पटवा चौक, मसानगंज, अमरावती), असे अटकेतील व्यक्तीचे नाव असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. यापूर्वी गुन्हे शाखेने सात फेब्रुवारी २०२६ रोजी तीन लाख ८२ हजार रुपयांचे २५.५ ग्रॅम एमडी ड्रग्स संशयित अब्दुल शोएब अब्दुल जब्बार व सईद खान शरीफ खान या दोघांकडून जप्त केले होते. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी अ‍ॅकॅडमी हायस्कूलच्या मैदानातून संशयित समीर खान शमीम खान (वय १९) याला अटक करून १२ ग्रॅमचे एमडी ड्रग्स जप्त केले होते.

त्यानंतर १९ फेब्रुवारीला तिसऱ्यांदा ही कारवाई केली. त्यापूर्वी महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) पथकाने नवसारी रिंगरोडवरील एका कारमधून पाच किलो एमडी ड्रग्स जप्त करून चौघांना अटक केली होती. गुजरात, अहमदाबादच्या पथकाच्या टीपवर नागपूर डीआरआयने ही कारवाई केल्याने पोलिसांसह जिल्हा प्रशासनाची सुद्धा झोप उडाली होती.

drugs seized
Bee Attack on Cricket Match : क्रिकेट सामन्यात मधमाशांचा हल्ला!, १० मिनिटांत ५० हून अधिक मधमाशांनी 'डंख' दिल्याने ‘अम्पायर’चा मृत्यू

पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण अंमलीपदार्थ विरोधी कारवाईनंतरही त्याला अंकुश बसलेला दिसत नाही. त्यामुळे एमडी ड्रग्स छोट्या छोट्या प्रमाणात आणून त्याची विक्री ग्राहकांपर्यंत करणाऱ्यांची पाळेमुळे खोलवर रुतलेली असल्याचे दिसून येते. गुरुवारी (ता.१९) सय्यद नाझीम याला पहिल्यांदा गुन्हे शाखेने अटक केली. यापूर्वी तो अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात सापडलेला नव्हता. त्याच्याकडून एमएच २७ सीई ७८१३ क्रमांकाची ८० हजारांची दुचाकी व १० हजार रुपयांचा मोबाईल, असा एकूण दोन लाख एक हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. संशयित सय्यद नाझीम याने सदर एमडी ड्रग्स कुणाकडून खरेदी केली, याची माहिती त्याने दिली नव्हती.

drugs seized
Betel Leaf : पान खाल्ल्याने ‘शुगर लेव्हल’ वाढते का? जाणून घ्या, तज्ञांचे मत!

पोलिस उपनिरीक्षक गजानन सोनुने, सुनील लासूरकर, दीपक सुंदरकर, जहीर शेख, सचिन बहाळे, अतुल संभे, सूरज चव्हाण, राजिक रायलीवाले, चेतन कराळे, योगेश पवार, सुधीर गुडधे, राजेश मेंढे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

amravati crime
Drug

Related Stories

No stories found.