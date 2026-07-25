मी देवेंद्रजींना महाराष्ट्रातच ठेवणार, मला इथंच रहायचंय; फडणवीस दिल्लीत जाणार का? प्रश्नावर अमृता फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत जाणार अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात होत आहेत.देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत मंत्री होणार अशाही चर्चा होतायत. या चर्चांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी आम्हाला महाराष्ट्रातच रहायचंय, देवेंद्रजींना महाराष्ट्रातच ठेवणार असं सांगितलं. शुक्रवारी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे विठ्ठलाची शासकिय पूजा केल्यानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या..आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठलाची शासकिय पूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडली. यावेळी अमृता फडणवीस यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनावरही प्रतिक्रिया दिली. नीट पेपरफुटीपर्यंत आंदोलन आहे तोपर्यंत ते योग्य आहे. सरकार पडद्यामागं आतापर्यंत काम करत होतं आणि त्याचे परिणामही दिसतायत. नव्या कायद्यानुसार फास्ट ट्रॅक कोर्ट, शिक्षा वाढवणं आणि इतर बदल केले जात आहेत असंही अमृता फडणवीस म्हणाल्या..मर्यादित सेवा द्या! दिल्लीत फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवेवर निर्बंध; पोलिसांच्या आदेशानं संताप, ही तर फूडबंदी.पेपरफुटी व्हायला नाही पाहिजे. विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया जाऊ नये. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. यापुढे तसं होणार नाही यासाठी सरकार काळजी घेत असल्याचं अमृता फडणवीस यांनी सांगितलं. रविवारी मुंबईत होणाऱ्या ठाकरेंच्या मोर्चावर त्यांनी टीका केली. अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, दोन्ही भाऊ एकत्र येऊन काही करतायत ते चांगलंच आहे. इतके दिवस ते वेगळे होते पण आता एकत्र आहेत हे सकारात्मक पद्धतीनं घ्यायला हवं..देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जाणार अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात अधूनमधून रंगतात. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, नाही, मला महाराष्ट्रातच रहायचंय आणि मी देवेंद्रजींना महाराष्ट्रातच ठेवणार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.