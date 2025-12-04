Amruta Fadnavis : उद्धव ठाकरे 'शोले'मधील जेलर तर शरद पवार... अमृता फडणवीस यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह नेत्यांना दिल्या 'या'उपमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस राजकारणात नाहीत मात्र त्या नेहमी चर्चेत असतात. आता त्या अनेक गौप्यस्फोटामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक राजकीय घडामोडीबाबत बॉम्ब फोडले आहेत. उद्धव ठाकरे भाजपची साथ सोडतील अशी त्यांना शंका होती अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. कोणत्या नेत्याला काय उपमा द्याल प्रश्न केल्यानंतर अमृता फडणवीस यांना उद्धव ठाकरेंना शोलेमधील जेलरची उपमा दिली, तर शरद पवार यांच्यासाठी प्रसिद्ध हिंदी गाणंही गायलं. .अमृता फडणवीस यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांची नावे देण्यात आली. तुम्हाला कुठला सिनेमा, डायलॉग गाणं किंवा पात्र आठवतं ते सांगा असं अमृता फडणवीस यांना सांगण्यात आलं. यावर त्यांनी मजेशीर उत्तरे दिली. .अमृता फडणवीस यांनी राज ठाकरे यांच्याबाबत बोलताना सांगितले की, राज ठाकरे खूप आक्रमक आहेत. ते मला कधी-कधी नाना पाटेकर यांच्या सारखे ब्रांड वाटतात. तर शरद पवार हे डॉन आहेत असं सांगत त्यांच्याबाबत “अरे दिवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? मै हूँ डॉन. मैं हूँ डॉन” हे गाणं आठवतं असं अमृता फडणवीस म्हणाल्या. .अजित पवार यांना कोणतं गाणं सूट होतं यावर त्यांनी सांगितले की,अजितदादांबाबत इतकंच म्हणेन, दुनिया हसीनो का मेला, मेले मे ये दिल अकेला. एकनाथ शिंदेंबदद्ल बोलताना त्या म्हणाल्या की, ते धर्मवीर चित्रपटामधील एकनाथ शिंदेंच आहेत. तर सुप्रिया सुळे या उत्तम स्क्रिप्ट रॉयटर होऊ शकतात,चित्रपट दिग्दर्शित करु शकतात. अशी मजेशीर कमेंट करतानाच त्या म्हणाल्या की, सुप्रिया सुळे यांचाच अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है? डायलॉग व्हायरलही झाला होता. त्यामुळे त्यांनी स्क्रिप्ट रायटर व्हावं.असं अमृता फडणवीस म्हणाल्या. .कपड्यांच्या ट्रोलिंगवर काय असते देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...'जेव्हा मी त्यांना याविषयी...'.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत बोलताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, ते नायक चित्रपटातले अनिल कपूर सारखे वाटतात. कारण अनिल कपूर दबावाखाली काम करत नाहीत. त्यांच्यात प्रचंड उर्जा आहे. त्या उर्जेने ते काम करतात. अशी प्रशंसा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.