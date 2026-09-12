Video: ''माझा भाऊ...'' मनोज जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनावर अमृता फडणवीसांची प्रतिक्रिया

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर मुंबईकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १५ सप्टेंबर रोजी जरांगे पाटलांसह मराठा समाज अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे रवाना होईल. पाच दिवसांच्या प्रवासानंतर आंदोलक मुंबईत पोहोचतील. त्यानंतर आझाद मैदानामध्ये उपोषणाला सुरुवात होईल..शनिवार, दि. १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटलांनी महिला आंलोकानाही वेगळी जबाबदारी दिली आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी जात अमृता देवेंद्र फडणवीस आणि लता एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम करण्याचं आवाहन केलं आहे..Jalgaon Ganeshotsav : बऱ्हाणपूरहून आणलेली 47 हजारांची 12 फुटांची गणेशमूर्ती वाटेतच दुभंगली! स्थापनेपूर्वीच विसर्जनाची दुर्दैवी वेळ; कार्यकर्त्यांचा मूर्तिकारावर गंभीर आरोप.या आंदोलनावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलं असता, त्या म्हणाल्या- सणावारांचे दिवस लक्षात घेता माझे भाऊ (मनोज जरांगे पाटील) शांततापूर्वकच आंदोलन करतील. आरक्षणाचा हा मुद्दा संवेदनशील असून राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढत आहे. सगळे मिळून हा प्रश्न सोडवतील, अशी पेक्षा आहे..Savings: 10 रुपयांची बचत करून पती-पत्नी वर्षभरात करतील 1 लाखांचा फंड! ना SIP, ना शेअर मार्केट; काय आहे हे चॅलेंज?.दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी नागपूर येथे मनोज जरांगेंच्या उपोषणावरुन बोलातना अमृता फडणवीस म्हणाल्या होत्या की, ते माझे भाऊ आहेत.. मी त्यांना घरी जेवायचं निमंत्रण देते. त्यावर मनोज जरांगेंनीही प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणालेले, माझ्या बहिणीने मला भाऊबिजेला बोलवावं.. तेव्हा नक्की येईन आता आंदोलन सुरु आहे..जरांगे पाटलांचं आंदोलन कधी?१५ सप्टेंबर रोजी आंदोलक अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे कूच करतील. पुढे पाटोदा, अहिल्यानगर, हडपसर, खोपोली आणि आझाद मैदान, मुंबई; असा आंदोलनाचा मार्ग असले. सर्वांनी शांततेने आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन जरांगे पाटलांनी केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.