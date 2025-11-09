महाराष्ट्र बातम्या

फडणवीसांच्या खात्यावर पैसेच नसतात, आमदार म्हणून मिळतात ते कुठे जातात माहिती नाही : अमृता फडणवीस

एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत अमृता फडणवीस यांनी कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनाबाबत, गुंतवणुकीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिलंय. यावेळी फडणवीस यांच्या खात्यावर पैसेच नसतात असं त्या म्हणाल्या.
Amruta Fadnavis Jokes About Devendra Fadnavis Salary in Viral Interview

Amruta Fadnavis Jokes About Devendra Fadnavis Salary in Viral Interview

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी कर्ली टेल्स या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. वर्षा बंगल्यात दिवसाची सुरुवात कशी होते इथंपासून ते घरात कोण कोण असतं? कुणाच्या सवयी कशा आहेत यांसारख्या प्रश्नांची त्यांनी उत्तरं दिली. फडणवीस यांना मध्यरात्री उठून किचनमध्ये जाऊन कायतरी खायची सवय आहे. त्यांच्या आवडीचे चॉकलेट खातात असं अमृता फडणवीस यांनी सांगितलं.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
political
Amruta Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com