Video : अमृता फडणवीस-शिवसेना वाद पोहोचला टोकाला; ट्विटरवर वाक् युद्ध 

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पत्नी अमृता (Amruta Fadnavis) आणि शिवसेना यांच्यातील वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अमृता फडवणीस यांच्या कोणत्याही टीकेला उत्तर दिलेलं नाही. शिवसेना कार्यकर्त्यांकडूनच त्यांना प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. आज, अमृता फडवणीस यांच्या आणखी एका ट्विटमुळे या वादाला फोडणी मिळालीय.

शिवसेनेचं आंदोलन

अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या वादग्रस्त ट्विटनंतर शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्याविषयी रोष होता. त्यामुळेच शिवसेनेच्या एका महिला आघाडीने अमृता फडवणीस यांना जोडे मारो आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाचा व्हिडिओ शेअर करून, अमृता फडवणीस यांनी शिवसेनेवर प्रहार केलाय. 'लोकांच्या डोक्यावर मारून तुम्ही नेतृत्व करू शकत नाही. हा तर हल्ला आहे.', अशा शब्दांत ट्विट करताना अमृता यांनी 'दिखाओ चप्पल, फेको पत्थर, ये तो शौक़ हैं पुराना आपका, हम तो वो शक़्स हैं की धुप में भी निखर आएँगे!' अशी शायरी ही केली आहे. शिवसेनेकडून अद्याप यावर प्रत्युत्तर देण्यात आलेलं नाही.



Very true @Dev_Fadnavis ji ! One cannot be a ‘Thackeray’ also by just putting ‘Thackrey’ surname after his name ! One needs to be true, principled & should think for betterment of people & party members above his own family & power dynamics ! @ShivSena @OfficeofUT https://t.co/3W0AsvcTeG

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 22, 2019