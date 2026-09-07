Anand Shinde: काम सुरु केले की पाठिंबा मिळताे'; निर्सगयाेद्ध आनंद शिंदे, सिबुसिसो एमपुंगोसे यांनी मांडली यशाेगाथा..

मुंबई: ‘‘पृथ्वीवर केवळ माणसाचाच अधिकार नाही, आपल्यासोबत वावरणाऱ्या प्राण्यांचादेखील तो आहे, ही गोष्ट प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवी. केवळ हत्तीच नाही तर शेतकरीदेखील वाचला पाहिजे, कारण तोच मला अन्न देतो. आम्ही १०४ गावांमध्ये गेलो आणि लोकांना निसर्गचक्र काय असते, हे समजून सांगितले. तुम्ही स्वतः हत्तीवर कशा पद्धतीने अवलंबून आहात, हे लोकांना पटवून दिले. लोकांनाही ते पटले, हे आमचे मोठे यश आहे,’’ असे मत ट्रंक कॉल दी वाइल्डलाइफ फाउंडेशनचे संस्थापक आनंद शिंदे यांनी मांडले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘‘खरे वन्यजीव संवर्धन हे तुमच्या सांस्कृतिक दृष्टिकोनातील बदलातून सुरू होते. ग्रामीण भागातील शेतीच्या गरजा आणि वन्यजीव संरक्षणाला परस्परांशी जोडणे गरजेचे आहे. हिंस्र प्राण्यांसोबतचा मानवी संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न मी केला. यासाठी वन्यप्राण्यांच्या हालचालींचे नकाशे तयार केले. आता आफ्रिका आणि भारतासारख्या देशांनी मानव आणि वन्यप्राणी यांच्या सहअस्तित्वासाठी एकत्रित काम करायला हवे,’’ असे आवाहन एकशिंगी गेंड्यांच्या संरक्षणाचे काम करणारे सिबुसिसो एमपुंगोसे यांनी केले..‘‘पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी लढा देणाऱ्या दोन योद्ध्यांनी मांडलेले हे अनुभव... भारत असो नाहीतर दक्षिण आफ्रिका.... फरक फक्त स्थळ आणि काळाचा असतो, बाकी आव्हानांची तीव्रता मात्र सर्वत्र सारखीच असते. आपण निसर्गाला समजून घेतले की तोदेखील आपल्याला समजून घेऊ लागतो.’’ हत्ती आणि मानव यांच्यातील संघर्ष रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आनंद शिंदे यांचे हे बोल सर्वांनाच अंतर्मुख करून गेले. प्रोटेक्टेरा इकॉलॉजिकल फाउंडेशनच्या संस्थापक आणि संचालक पूजा भाले यांनी या निसर्गवीरांना बोलते केले. ‘वन्यजीवांचे पालकत्व’ या विषयावरील परिसंवाद भारत आणि आफ्रिकेच्या जंगलांची अनोखी सफर घडवून आणणारा ठरला..हत्तींबाबतचा अनुभव सांगताना शिंदे म्हणाले, ‘‘हत्ती शेतामध्ये घुसखोरी करू लागले तेव्हा सुरुवातीला लोक त्यांची पूजा करीत असत; पण नंतर ते वारंवार येऊ लागले की त्यांचा हत्तींसोबत संघर्ष सुरू झाला.’’ हत्तींच्या वर्तनशास्त्राबाबतचे काही अनोखे पैलू त्यांनी या वेळी उलगडून दाखविले. ‘‘हत्ती हे परस्परांशी दहा वेगवेगळ्या आवाजांमध्ये संवाद साधतात. अगदी हत्ती आणि हत्तीण यांचा परस्परांशी वेगवेगळ्या पॅटर्नमध्ये संवाद सुरू असतो. वन्यजीव संवर्धानाच्या कामामध्ये एव्हरीबडी (प्रत्येकजण), समबडी (कोणीतरी), एनीबडी (कोणीही) आणि नोबडी (कुणीच नाही) या तत्त्वाला खूप महत्त्व आहे. पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धन हे प्रत्येकाचे काम आहे. कुणी एखाद्याने असा विचार केला की कुणीही हे काम करेल तर कुणालाच त्यातून काही मिळणार नाही. त्यामुळे कुणीही काम करायला सुरुवात करावी, कुणीतरी त्याला नक्कीच पाठिंबा देईल, त्यातून प्रत्येकाला निकाल मिळतील आणि कुणालाच काही त्रासदेखील होणार नाही.’’.लोकप्रशिक्षण महत्त्वाचे...सिबुसिसो एमपुंगोसे म्हणाले, ‘‘वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी लोकांना प्रशिक्षण देणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण शहरांमधील लोकांना याची फारशी जाणीव नसते. वन्यप्राण्यांशी संघर्ष हा केवळ ग्रामीण भागांतील लोकांपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. त्यामुळे लोकांनी जागरूक राहणे खूप गरजेचे आहे. निसर्गसंरक्षणाचे काम हे मुळीच सोपे नाही; पण कोणत्याही समस्येवर मात करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्याच्या मूळ कारणापर्यंत पोहोचणे. एकदा का मूळ कारण समजले, की आपण ही समस्या सोडविण्यासाठी असा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतो, जो दोन्ही बाजूंसाठी समान (न्याय्य) असेल.’’.शिंदे म्हणाले... दुसऱ्याला काय सांगायचे हे कळले ही संवाद कसा साधायचा, हेदेखील समजू लागते मी आधी हत्तींची देहबोली समजून घेतली, नंतर त्यांच्या वर्तनाचे पॅटर्न समजायला लागले केवळ फोटो काढणे पुरेसे नसल्याने मी हत्तीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पुढे आलो हत्तींसाठीचे अनेक कॉरिडॉर पूर्ववत केले, लोकांनाही त्यांचे महत्त्व पटवून दिले शेतजमिनींसाठी आपण प्राण्यांच्या हक्काच्या निवासस्थानावर गदा आणली जंगलामध्ये अन्न मिळाले नाही तर वन्यप्राणी हे शेतांमध्ये घुसखोरी करणारच हत्ती हा खऱ्या अर्थाने निसर्गसृष्टीचा अभियंता असतो, तोच सर्व काही सांभाळतो.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.एमपुंगोसे म्हणाले... शिकारीला विरोध करताच लोकांनी मला विरोध सुरू केला आमच्या लोकांच्या दृष्टीने शिकार करणे हीच हीरोगिरी असते मला प्राण्यांच्या संरक्षणाचे महत्त्व शिक्षकांनीच पटवून दिले प्राण्यांना त्यांच्या मर्यादेत काही अडचण नसते, ते त्यांच्या हद्दीत सुखी असतात माझ्या प्रयत्नांमुळे अनेक लोकांनी शिकारीचा त्याग केला, हेच मोठे यश आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.