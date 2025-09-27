राज्यातील 'या' महिलांना भाऊबीजेला मिळणार २ हजार... लाडक्या बहिणींचं काय?

महाराष्ट्रातील बालकांच्या पोषणासाठी आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना यशस्वीरीत्या अंमलात आणण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस नेहमी कार्यरत असतात. त्यांना आता राज्य सरकारने भाऊबीजेसाठी भेट दिली आहे. यासाठी प्रत्येकी २००० रुपये अशी एकूण ४०.६१ कोटी रुपये निधी तत्काळ मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी गोड होणार आहे. महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे..दिवाळीनंतर ही बोनस रक्कम अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. राज्यातील १ लाख १० हजाराहून अधिक सेविकांना याचा फायदा होणार आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दिवाळीला मिळणार डबल बोनस? E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार का? मोठी अपडेट समोर.लाडक्या बहिणींचं काय?लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरमध्ये वितरित करण्यात आला होता. आता त्या दिवाळीच्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. गेल्यावर्षी लाडक्या बहिणींना दोन हप्ते अडव्हान्समध्ये मिळाले होते. चालू हप्ता आणि उर्वरित दोन हप्त्यांसह त्यांना एकूण ४५०० रुपये मिळाले होते. त्यामुळे त्यांची दिवाळी आनंदात गेली होती. मात्र, आता लाडक्या बहिण योजना ई-केवायसीच्या अडचणीत अडकली आहे..अधिकृत माहिती दिलेली नाहीगेल्यावर्षी निवडणुका देखील होत्या, त्यामुळे सरकारने हात पुढे केला नाही. मात्र आता दिवाळीत किती पैसे मिळणार आहेत, याकडे सर्व बहिणींचं लक्ष लागले आहे. तरीही दिवाळीच्या हप्त्याबाबत सरकारने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..सरकारसमोर मोठी अडचणमात्र सरकार मोठी घोषणा करु शकतं. ई-केवायसी यशस्वी झालेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो. अनेक सरकारची कर्माचारी महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतला त्यामुळे सरकारसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत ८ हजार महिलांचे नाव समोर आले. त्यांच्याकडून वसूलचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. .Ladki Bahin Yojana : तब्बल आठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ...सरकार पैसे वसूल करणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.