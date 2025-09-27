महाराष्ट्र बातम्या

राज्यातील 'या' महिलांना भाऊबीजेला मिळणार २ हजार... लाडक्या बहिणींचं काय?

Maharashtra Anganwadi Sevika Bonus & Ladki Bahin Diwali Allowance 2025 | अंगणवाडी सेविकांना दिवाळी भेट; २ हजार रुपयांचा बोनस मंजूर, लाडक्या बहिणींच्या योजनेत ई-केवायसीची अडचण; दिवाळी बोनसवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रातील बालकांच्या पोषणासाठी आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना यशस्वीरीत्या अंमलात आणण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस नेहमी कार्यरत असतात. त्यांना आता राज्य सरकारने भाऊबीजेसाठी भेट दिली आहे. यासाठी प्रत्येकी २००० रुपये अशी एकूण ४०.६१ कोटी रुपये निधी तत्काळ मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी गोड होणार आहे. महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

