Animals computation: यंदा बुद्ध पोर्णिमेला होणार नाही प्राणी गणना! वरिष्ठांकडून कान उघडणी; काय घडलंय नेमकं?

नागपूर : बुद्धपौर्णिमा आणि पाणवठ्यावरील निसर्ग अनुभव कार्यक्रम (प्राणी गणना) हे समीकरण झालेले आहे. बुद्धपौर्णिमेच्या लख्ख प्रकाशात वन्यप्राण्यांची नोंद करण्यात येत असते. यावर्षी तो कार्यक्रम २३ तारखेला बुद्धपौर्णिमा असताना २२ मे रोजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे बुद्धपोर्णीमेच्या मुहूर्त चुकला असल्याची चर्चा रंगली आहे. (Animal computation will not be done on Buddha Poornima this year what exactly happened need to know)