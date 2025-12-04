महाराष्ट्र बातम्या

Sakal Survey: मराठी संवर्धनासाठी महायुती सरकारचे प्रयत्न कितपत यशस्वी? ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात उलगडलं चित्र

Mahayuti Government Anniversary Sakal Survey: मराठी भाषेवर महायुती सरकारची कामगिरी कशी आहे? हे याबाबतची मतमतांतरे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाली आहे. सकाळने सर्वेक्षण केले आहे.
Mahayuti Government Anniversary Sakal Survey

Mahayuti Government Anniversary Sakal Survey

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने घेतलेल्या सर्वेक्षणात मराठी भाषेबाबत नागरिकांची भूमिका स्पष्ट दिसून आली आहे. सरकारने शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजना किती प्रभावी ठरल्या, याबाबत विचारले असता प्रतिसाद देणाऱ्यांची मते विविध दिशांनी विभागलेली दिसली.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Language
Sakal Survey
Mahayuti
CM Devendra Fadnavis
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com