Sakal Survey: मराठी संवर्धनासाठी महायुती सरकारचे प्रयत्न कितपत यशस्वी? ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात उलगडलं चित्र

महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने घेतलेल्या सर्वेक्षणात मराठी भाषेबाबत नागरिकांची भूमिका स्पष्ट दिसून आली आहे. सरकारने शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजना किती प्रभावी ठरल्या, याबाबत विचारले असता प्रतिसाद देणाऱ्यांची मते विविध दिशांनी विभागलेली दिसली..सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे निष्कर्ष कोणते?उपाययोजना योग्य आहेत – 26.8%सुमारे 27 टक्के नागरिकांनी सरकारच्या धोरणांना समर्थन दिले. शाळांमध्ये मराठीचा वापर वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रम सुधारणा, मराठी विषय अनिवार्य करणे, तसेच शिक्षक प्रशिक्षणासंबंधी केलेल्या पावले योग्य ठरत असल्याचे या गटाचे मत आहे..Sakal Survey 2025: महायुती सरकारची वर्षपूर्ती! मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची कामगिरी कशी होती?.उपाययोजना योग्य नाहीत – 19.9%जवळपास 20 टक्के नागरिकांच्या मते सरकारची पावले दिशाहीन किंवा अपूर्ण आहेत. आधुनिक शिक्षणपद्धतीत मराठी विषयाचे स्थान लक्षणीयपणे बळकट करण्यासाठी अधिक ठोस उपायांची गरज असल्याचे ते सांगतात..योजना अपुऱ्या आहेत – 42.4%सर्वेक्षणातील सर्वात मोठा गट म्हणजे 42.4% प्रतिसादकर्त्यांचा. या लोकांनी स्पष्टपणे व्यक्त केले की, सरकारने काही उपाययोजना केल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि व्याप्ती पुरेशी नाही. शाळांमध्ये मराठीचे व्यवहार्य शिक्षण, डिजिटल साहित्य, शिक्षकांची उपलब्धता, तसेच भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या बाबींमध्ये अजून मोठी सुधारणा आवश्यक आहे..तटस्थ – 10.8%सुमारे 11 टक्के नागरिकांनी तटस्थ भूमिका घेतली. सरकारच्या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम त्यांनी अनुभवला नसल्याने किंवा त्यांच्या माहितीत नसल्याने त्यांनी ठोस मत नोंदवले नाही.महायुती सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मराठीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. मात्र या निर्णयांची कार्यक्षमता आणि जनतेला जाणवणारा प्रत्यक्ष परिणाम जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे उपाययोजना अपुऱ्या आहेत, असे मानणाऱ्यांचा आकडा सर्वाधिक असल्याने सरकारसमोर अजूनही सुधारणा आणि धोरणे अधिक बळकट करण्याचे आव्हान आहे..Maharashtra News : महाराष्ट्रात सर्पदंश निदानासाठी क्रांतिकारक पाऊल; सरकारने मंजूर केले सहा कोटींचे ‘स्नेक व्हेनम रॅपिड टेस्ट किट’!.भविष्यात काय अपेक्षित?मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी डिजिटल शिक्षण संसाधने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, भाषा कौशल्य चाचण्या, शाळांमध्ये मराठी वापराचे वातावरण निर्माण करणे यांसारख्या अधिक सर्वसमावेशक उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सरकारला पुढील धोरणात्मक निर्णयांची दिशा देऊ शकतात. एकूणच, सरकारच्या प्रयत्नांना नागरिकांचा काही प्रमाणात पाठिंबा असला तरी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी अधिक प्रभावी, सातत्यपूर्ण आणि व्यापक पावले उचलण्याची अपेक्षा नागरिकांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.