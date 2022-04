Video: इलेक्ट्रिक बाईक गाढवाला बांधून चक्क शहरात फिरवली, व्हिडीओ व्हायरल

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींना कंटाळून अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) किंवा कार खरेदी करत आहेत त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या देशात इलेक्ट्रिक गाड्यांची क्रेझ आहे. अनेक इलेक्ट्रिक कंपन्यांनी त्यांच्या दुचाकी व चारचाकी सादर केल्या आहेत. (as company ignoring complaints Beed man tied electric bike to donkey and driven around town video goes viral)

अनेक ठिकाणी या इलेक्ट्रिक गाड्यांना आग लागल्याच्या घटना समोर येत आहे. अशातच इलेक्ट्रिक बाईक बंद पडल्याच्या कारणावरुन एका व्यक्तीने इलेक्ट्रिक बाईक गाढवाला बांधून चक्क शहरात फिरवून अनोखे आंदोलन केले. सध्या या आंदोलनाचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होतोय.

हा व्हिडीओ राज्यातील बीड जिल्ह्यातील आहे. बीडच्या परळी येथे एका व्यक्तीने नवीन विकत घेतलेली इलेक्ट्रिक बाईक बंद पडली. बंद पडलेल्या नव्या बाईकची कंपनीकडे वारंवार तक्रार करूनही कंपनीकडून दुर्लक्ष होत असल्याने संतापलेल्या बाईकच्या मालकाने इलेक्ट्रिक बाईक चक्क गाढवाला बांधून शहरात फिरवून अनोखे आंदोलन केले. या अनोख्या आंदोलनाचा व्हिडीओ सोशल मिडिया वर धुमाकूळ घालतोय