मुंबई : येत्या गुरुवारी २९ जून रोजी आषाढी एकादशीनिमित्त लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एक महत्वाचं आवाहन केलं. पंढरपुरात राजकीय नेत्यांऐवजी वारकऱ्यांच्या स्वागताचे फलक लावावेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. (Ashadhi Ekadashi 2023 dont want to put up Political leaders boards in Pandharpur says CM Eknath Shinde)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच पंढरपुरला आढावा भेट दिली. यावेळी एकादशीनिमित्त इथली व्यवस्था कशी असेल याची पाहणी केली. यावेळी पंढरपुरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविध पक्षांचे बॅनर्स लागल्याचं दिसून आलं. हे विद्रुपीकरण पाहुन ते काहीसे व्यथीत झाले. (Latest Marathi News)

दरम्यान, मुख्यंमत्र्यांनी या अनुषंगानं जिल्हा प्रशासनाला काही सूचना केल्या. यामध्ये राज्यभरातून लाखो वारकरी भाविक पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. विठ्ठल आणि रखुमाई हे त्यांचे श्रद्धास्थान आहे, त्यामुळं त्यांच्या स्वागतासाठीचे फलकच इथं लागायला हवेत असं त्यांनी प्रशासनाला सुचवलं. (Marathi Tajya Batmya)

आषाढी वारीच्या समन्वयाची जबाबादारी दोन मंत्र्यांकडं

आषाढी वारीच्या संपूर्ण कार्यक्रमाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी दोन मंत्र्यांवर सोपवली आहे. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हे यामध्ये समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. यामध्ये वारकऱ्यांच्या तसेच भाविकांच्या सोयीसुविधा, गर्दी नियंत्रण तसेच वाहतुक व्यवस्था या सर्व व्यवस्थांचा समावेश असेल.