नागपूर : काँग्रेसचे निलंबित आमदार आशिष देशमुख हे भाजपत परतणार असल्याचं जवळपास निश्चित झालं होतं. पण ते नेमकं कधी भाजपत प्रवेश करणार याबाबत अनिश्चितता होती. पण आता त्यांचा भाजप प्रवेशाचा दिवस ठरला असून येत्या रविवारी १८ जून रोजी त्यांचा जाहीर प्रवेश होणार आहे. (Ashish Deshmukh will be enters in BJP at 18 June and contest ahead Assembly Election)

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश होणार आहे. काँग्रेसमधून निलंबनानंतर ते भाजपच्या नेत्यांच्या संपर्कात होते. काही दिवसांपूर्वीच फडणवीस यांनी देशमुखांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांची भाजपत जाणार असल्याची चर्चा होती. (Latest Marathi News)

दरम्यान, भाजप प्रवेश झाल्यानंतर काटोल किंवा सावनेर मतदारसंघातून आशिष देशमुखांना भाजपच्या तिकीटावर विधानसभा लढवण्याची संधी मिळू शकते, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे.