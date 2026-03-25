Ashok Kharat Case Update : अशोक खरात प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यावर मोठी कारवाई, प्रशासनात खळबळ !

शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण, ब्लॅकमेलिंग आणि अघोरी कृत्यांचे आरोप असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आता राजकीय नेत्यांनंतर प्रशासकीय अधिकारी कारवाई सुरू झाली आहे. या प्रकरणात खरात सोबत जमिनीत भागीदारी असल्याच्या कारणावरुन मुंबईत उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अभिजीत भांडे पाटील यांची प्रतिनियुक्ती तत्काळ संपुष्टात आणून त्यांची मंत्रालयात बदली करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ही प्रकरणातील पहिली प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्याविरुद्धची कारवाई मानली जात आहे. .खरातशी काय संबंध?अभिजीत भांडे पाटील यांच्या आणि अशोक खरात याच्या पत्नी/मुलीच्या नावे नाशिकच्या पाथर्डी शिवारातील ४० गुंठे जमिनीचा संयुक्त सातबारा नोंदवला गेला आहे.या जमिनीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक आणि भागीदारीचे आरोप आहेत. अशोक खरातशी संबंधित इतर कामांमध्येही भांडे पाटील यांचा संबंध असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते..या उघडकीस आलेल्या संबंधांमुळे भांडे पाटील यांची अडचण वाढली असून, आता त्यांच्यावरही चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कारवाईनंतर खरातशी संबंधित इतर महसूल आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..राजकीय पातळीवरही खळबळयापूर्वी या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्य़ा रुपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या खरातशी संबंधित एका ट्रस्टच्या संचालिका होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात कोणालाही सोडणार नसल्याचा इशारा दिला असून, सर्व संबंधितांची सखोल चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. .Ashok Kharat Case : "सावित्रीची लेक जिथे भोंदू पावलांवर वाकली...." अमोल कोल्हेंची रुपाली चाकणकर यांच्यावर बोचरी टीका.अशोक खरात याच्यावर अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे, व्हिडिओ बनवण्याचे आणि फसवणुकीचे गंभीर आरोप आहेत. पोलिसांनी त्याच्या घरातून ५८ हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ जप्त केले असून, विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून तपास सुरू आहे.