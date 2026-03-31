Ashok Kharat Political Links : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात नवे खुलासे; ४०-४५ राजकीय नेत्यांची नावे मोबाईल क्लोन डेटातून उघड

Fake Godman Ashok Kharat Controversy : भोंदू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात प्रकरणात तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. तपास यंत्रणांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार राज्यातील तब्बल ४० ते ४५ राजकीय नेते अशोक खरातच्या नियमित संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्न पत्रिकेतही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील अनेक राजकीय नेत्यांची नावे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय संबंधांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून अशोक खरातने अनेक राजकीय नेत्यांचे मोबाईल क्रमांक कोडवर्डमध्ये सेव्ह करून ठेवले होते, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवण्याचे काम तपास यंत्रणा करत आहेत..Ashok Kharat: झुंबरची लाईट बंद म्हणजे 'नो एंट्री'; 'इशाऱ्यावर चालणारा' स्टाफ... अशोक खरातच्या 'कोड वर्ड'मागचं घाणेरडं सत्य उघड!.सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही राजकीय नेते महत्त्वाचे राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी अशोक खरातचा सल्ला घेत असल्याचेही समोर आले आहे. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीही काही नेते शुभ वेळ आणि तारीख विचारण्यासाठी त्याच्याशी संपर्क साधत असल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे..दरम्यान, विशेष तपास पथकाला (SIT) दोन दिवसांपूर्वीच फॉरेन्सिक टीमकडून मोबाईल क्लोन डेटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालाच्या आधारे मोबाईल डेटा, कॉल रेकॉर्ड आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.