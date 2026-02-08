महाराष्ट्र बातम्या

‘बालभारती’च्या आठवणींना उजाळा देणारं खास गाणं 'बालभारती गीत' प्रेक्षकांच्या भेटीला

Balbharati Song Composed By Avdhoot Gupte : बालभारतीला हीरकमहोत्सवी वर्षानिमित्त 'बालभारती गीत' प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अवधूत गुप्ते यांनी या गीताला संगीत दिलं आहे.
‘बालभारती’च्या आठवणींना उजाळा देणारं खास गाणं 'बालभारती गीत' प्रेक्षकांच्या भेटीला
Marathi News : बालभारतीच्या हीरकमहोत्सवी वर्षानिमित्त 'बालभारती गीत' हे खास भावस्पर्शी गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. अनेक पिढ्यांच्या बालपणाचा अविभाज्य भाग असलेल्या बालभारतीच्या पुस्तकांशी जोडलेल्या आठवणी, भावना आणि संस्कार या गीतातून सुंदरपणे उलगडण्यात आले आहेत.

