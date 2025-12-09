महाराष्ट्र बातम्या

Baba Adhav: बाबा आढाव यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत केला 'हा' जयघोष; उपचार सुरू असतानाही जोतिबांचा मंत्र विसरले नाहीत

Baba Adhav recited Mahatma Phule’s ‘Akhanda’: बाबा आढाव ते तत्त्वनिष्ठ आणि व्यासंगी समाजसेवक होते. आपल्या वैचारिक बैठकीतूनच त्यांनी समाजसेवेची गुढी उभारली होती. सोमवारी पुण्यात त्यांचं निधन झालं.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: ‘सत्‍य सर्वांचे आदी घर सर्व धर्मांचे माहेर, जगामाजी सुख सारे खास सत्‍याची ती पोरे, सत्‍य सुखाला आधार, बाकी सर्व अंधकार हे अखंड काव्‍य थोर समाजसुधारक महात्‍मा फुले यांनी रचले असून त्‍याद्वारे जातीभेद, धर्म आणि वर्ग यावर आधारित भेदभावांना आव्हान देऊन त्‍यांनी एकतेचा संदेश दिला.

हाच अखंड पुढे डॉ. बाबा आढाव यांनी केवळ अंगीकारला नव्‍हे तर त्‍यांच्‍या अंगी भिनला. सभेची सुरुवात ते या ‘अखंडा’ने करत असत हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, ज्‍यावेळी बाबा रुग्‍णालयात शेवटची घटका मोजत होते, त्‍यावेळी देखील त्‍यांनी अखंड म्‍हटला. यावरून बाबांचा शेवटच्‍या श्‍वासापर्यंत त्‍यांचे ‘अखंडा’ वर किती निष्‍ठा, प्रेम होते हे दिसून येते.

