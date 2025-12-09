Premier

₹1,67,00,00,000 ची संपत्ती! 100 कोटींच्या घराचा मालक पण 50 व्या वर्षीही अविवाहित; अभिनेता जगतोय एकटं आयुष्य

AKSHAYE KHANNA’S MASSIVE NET WORTH REVEALED: अक्षय खन्ना 2025 मध्ये पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘छावा’ आणि ‘धुरंधर’मधील त्याच्या खलनायकाच्या भूमिकेला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळतोय. त्याच्याकडे ₹1,67,00,00,000 ची संपत्ती आहे.
Akshaye Khanna Net Worth 2025: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नासाठी 2025 वर्ष हे धमाकेदार ठरलं आहे. विकी कौशलच्या छावा चित्रपटातील औरंगजेब ते रणवीर सिंहच्या धुरंधरमध्ये खलनायकाचा अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. सिनेमा पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये फक्त अक्षय खन्नाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्याचा सिनेमातील डान्स तर सध्या ट्रेडिंगवर आहे. या सिनेमात त्यांनी रहमान डकैत यांचं पात्र साकारलं आहे.

