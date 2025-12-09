₹1,67,00,00,000 ची संपत्ती! 100 कोटींच्या घराचा मालक पण 50 व्या वर्षीही अविवाहित; अभिनेता जगतोय एकटं आयुष्य

Akshaye Khanna Net Worth 2025: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नासाठी 2025 वर्ष हे धमाकेदार ठरलं आहे. विकी कौशलच्या छावा चित्रपटातील औरंगजेब ते रणवीर सिंहच्या धुरंधरमध्ये खलनायकाचा अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. सिनेमा पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये फक्त अक्षय खन्नाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्याचा सिनेमातील डान्स तर सध्या ट्रेडिंगवर आहे. या सिनेमात त्यांनी रहमान डकैत यांचं पात्र साकारलं आहे. .अक्षय खन्ना हे शांत स्वभावाचे आहेत. नेहमीच ते सोशल मीडियापासून दूर असतात. त्यांनी त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातील अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलं. हंगामा, बॉर्डर, दिल चाहते है सारख्या सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. आज देखील एक खलनायक म्हणून अक्षय खन्ना तितकेच प्रसिद्ध आहेत..अक्षय खन्ना यांचं नेटवर्थअक्षय खन्ना यांच्याकडे ₹1,67,00,00,000 ची संपत्ती असल्याची माहिती आहे. त्यांच्याजवळ जुहूच्या समुद्र किनारी एक मोठा बंगला आहे. तसंच मालाबार हिल इथं एक ६० कोटींची हवेली आहे. तसंच अलिबागमध्ये फार्महाऊस देखील आहे. त्यांच्या या प्रॉपर्टीची किंमत जवळपास १०० कोटींच्या जवळ आहे. तसंच अक्षय खन्ना एका सिनेमासाठी २.५ कोटींचं मानधन घेतात. धुरंधरसाठी सुद्धा त्यांनी तितकच मानधन घेतल्याचं बोललं जातं. .अजूनही अविवाहित आहे अक्षय खन्नाअक्षय खन्ना आता 50 वर्षांचे झाले आहे. परंतु तरीही त्यांनी लग्न केलेलं नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलेलं की, 'मी लग्न करण्याच्या लायक नाहीय' तसंच बाळ दत्तक घेण्याबाबत सुद्धा त्यांचा कोणताच विचार नसल्याचं ते म्हणालेत. 'मी एकटात खुश आहे. मला कोणाची जिम्मेदारी नकोय.' असंही एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते. .माधुरीच्या पतींची हेल्दी जर्नी! श्रीराम नेनेंनी 18 किलो वजन कसं घटवलं? सांगितलं फिटनेसचं रहस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.