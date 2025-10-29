Nagpur Farmers Protest : मुख्यमंत्री म्हणतात 'रेल्वे रोको' करु देणार नाही, पण आंदोलक रुळावर उतरले; सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन दिवसांपासून नागपूरमध्ये बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. मात्र, सरकारने याची अद्याप दखल घेतली नाही. शेतकरी कर्जमाफीसह इतर मागण्या सरकराने मान्य न केल्यास आज दुपारी रेल्वे रोका करणार असल्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला होता, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे रोको आंदोलन करु दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले, मात्र तरीही कडू यांचे समर्थक नागपुरात रेल्वे रुळावर उतरले आहेत, सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुण्यात माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, शेतकरी प्रश्नावर आपण चर्चा करु असे मी कडू यांच्यासह इतर आंदोलकांनाही सांगितले होते, कडू यांनी मान्यता दिली, मला संदेश पाठवला अर्ध्या रात्री की आम्ही बैठकीला येऊ शकत नाही.बावनकुळे यांनी संपर्क केला आहे इतके वेगळे प्रश्न मांडले आहेत की आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रश्न सुटणार नाही. तरही चर्चेचे निमंत्रण आम्ही कडू यांना दिलं आहे.मोठी बातमी : नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी धास्तावले; अख्खा हंगामच धोक्यात, वाचा सविस्तर.रस्ते अडवल्यामुळे लोकांना त्रास झाला आहे .माझं आवाहन आहे की चर्चा करावी लोकांना त्रास होईल असं काही करू नये . आंदोलनात हौसे गवसे येतात त्यापासून सावध राहणं गरजेचे आहे.कुठल्याही परिस्थितीत रेल्वे रोको करू दिले जाणार नाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, चर्चा करावी मार्ग निघेल से मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. .शेतकरी अडचणीत आहे. पावसामुळे शेतमाल खराब झाला आहे. आधी त्यांना मदत करायची का बँकांना मदत करायची. आज पहिल्यांदा शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे देणे महत्वाचे आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले. .FAQs प्र.१: बच्चू कडू यांनी कोणत्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे? ➡️ शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि इतर शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी.प्र.२: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रेल्वे रोकोबाबत काय भूमिका घेतली?➡️ त्यांनी स्पष्ट केले की रेल्वे रोको करू दिले जाणार नाही.प्र.३: आंदोलनकर्त्यांनी सरकारशी चर्चा केली का? ➡️ सुरुवातीला मान्यता दिली पण नंतर बैठकीला येऊ शकत नसल्याचे सांगितले.प्र.४: सरकारची सध्याची भूमिका काय आहे? ➡️ शेतकरी प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका असून चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे.प्र.५: आंदोलनामुळे लोकांना काय त्रास होत आहे? ➡️ रस्ते अडवल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आणि नागरिकांना अडचणी येत आहेत.प्र.६: मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काय म्हणाले? ➡️ “बँकांपेक्षा आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे देणे महत्त्वाचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.