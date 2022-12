Balasaheb Thorat: बाळासाहेब थोरातांना दुखापत; रुग्णालयात दाखल

विधी मंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांना दुखापत झाल्याने त्यांना उपचार साठी तातडीने मुंबईत शिफ्ट करण्यात आले आहे. (Balasaheb Thorat has been shifted to Mumbai immediately due to injury )

हेही वाचा: Maharashtra Karnataka border issue: तोपर्यंत 'हा' भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा; उद्धव ठाकरेंची मागणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब थोरात आज पहाटे मॉर्निंग वॉक करण्याकरिता गेले असता पाय घसरून पडले. यात त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला. त्यानंतक त्यांना इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) येथे हलविण्यात आले. तिथे सर्व तपासण्या झाल्यानंतर त्यांना मुंबईला रेफर करण्यात आले.

हेही वाचा: Devendra Fadanvis : "या मुख्यमंत्र्यांना अन् उपमुख्यमंत्र्यांना मान खाली घालायला लावेल कोणाच्या बापाची हिम्मत नाही"

तत्पूर्वी त्यांना अधिवेशनासाठी तैनात तपासणी अधिकाऱ्यांनी तपासले होते. त्यांना विमानतळावर हलविण्यात आले असून पूढील उपचाराकरिता मुंबईला हलविण्यात येणार असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, प्रणिती शिंदे, यशोमाती ठाकूर रुग्णालयात थोरात यांच्या भेटीकरता गेले होते.