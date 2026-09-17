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Bangladesh Onion Export : कांद्याच्या बाजारात नवा खेळाडू, श्रीलंकेसाठी बांगलादेशाची निर्यात तयारी; भारतीय कांद्यासमोर नवे आव्हान

Bangladesh Eyes Sri Lanka Onion Market : त्यामुळे भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्राच्या कांदा निर्यातदारांसमोर किंमत, गुणवत्ता आणि सातत्यपूर्ण पुरवठ्याच्या पातळीवर नवी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Bangladesh Onion Export

Bangladesh Onion Export

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लासलगाव : कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाच्या श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत आता बांगलादेशानेही कांदा निर्यातीसाठी पाऊल टाकले आहे. कांदा व बटाट्याला श्रीलंकेत बाजारपेठ मिळविण्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी बांगलादेश व्यापार शिष्टमंडळ पाठविणार आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या बाजारात भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्राच्या कांद्याला नवी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

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