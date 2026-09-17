Bangladesh Onion Export : कांद्याच्या बाजारात नवा खेळाडू, श्रीलंकेसाठी बांगलादेशाची निर्यात तयारी; भारतीय कांद्यासमोर नवे आव्हान

लासलगाव : कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाच्या श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत आता बांगलादेशानेही कांदा निर्यातीसाठी पाऊल टाकले आहे. कांदा व बटाट्याला श्रीलंकेत बाजारपेठ मिळविण्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी बांगलादेश व्यापार शिष्टमंडळ पाठविणार आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या बाजारात भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्राच्या कांद्याला नवी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे..बांगलादेशचे वाणिज्यमंत्री खंदकर अब्दुल मुक्तादिर आणि श्रीलंकेचे व्यापारमंत्री वसंत समरसिंघे यांच्यात हाँगकाँग येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. देशांतर्गत गरज भागविल्यानंतर कांदा व बटाट्याचे अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध होत असल्याने त्यासाठी परदेशी बाजारपेठ.Gauri Mahalakshmi Festival : गौराईंची सोनपावले घराघरांत उमटणार! आजपासून समृद्धीचा तीनदिवसीय सोहळा; उद्या ज्येष्ठा-कनिष्ठांचे पूजन.शोधण्याचा बांगलादेशचा प्रयत्न आहे. श्रीलंकेतील मागणी, दर आणि व्यापारी शक्यता तपासण्यासाठी हे शिष्टमंडळ व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि संबंधित संघटनांशी चर्चा करणार आहे. गुदामे व अन्य पायाभूत सुविधांच्या शक्यतांचाही अभ्यास केला जाणार आहे..श्रीलंका हा भारताच्या कांदानिर्यातीतील महत्त्वाचा बाजार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला श्रीलंकेसह संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि बांगलादेशातही मागणी आहे. अशा स्थितीत बांगलादेशाने श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने भारतीय निर्यातदारांसमोर किंमत, गुणवत्ता आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा या आघाड्यांवर स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे..Marathwada Development Package : मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीतील कोटींची उड्डाणे हवेतच! धक्कादायक आकडेवारी समोर.निर्यात निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातमहाराष्ट्राच्या कांदा निर्यातीला चालना मिळाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे निर्यातदारांसाठी पारंपरिक बाजारपेठा टिकविण्यासोबतच नव्या बाजारपेठांचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.लासलगावसाठीही सावधतेचा इशारालासलगावच्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, देशांतर्गत आवक वाढली की दरावर दबाव येतो. अशा वेळी निर्यात बाजारपेठ शेतमालाला अतिरिक्त मागणी मिळवून देऊ शकते. त्यामुळे भारताने श्रीलंका आणि अन्य पारंपरिक बाजारपेठांमधील स्थान कायम ठेवतानाच नव्या बाजारपेठांवरही भर देण्याची गरज आहे. बांगलादेश यापूर्वी कांद्याचा आयातदार देश होता. आता अतिरिक्त उत्पादनासाठी परदेशी बाजारपेठ शोधण्याच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. बटाटा निर्यातीत त्याने श्रीलंकेसह मलेशिया, यूएई, सिंगापूर, नेपाळ आणि बहरीनमध्ये बाजारपेठ निर्माण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.