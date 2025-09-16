‘एसटी’ आरक्षणासाठी बंजारा समाजाचा सोलापुरात मोर्चा! पारंपरिक वेशभूषेत तरुणांसह महिलांची मोठी गर्दी; आरक्षण मिळेपर्यंत न थांबण्याचा बंजारा समाजाचा निर्णय

सोलापूर : बंजारा समाजाला अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) चे आरक्षण असताना महाराष्ट्रात केवळ विमुक्त जाती (व्हीजे) म्हणून आरक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीत महाराष्ट्रातील बंजारा समाज मागे पडला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये बंजारा, लंबाडा व सुगळी समाज हा भटकंती करणारा व आदिवासी जीवनशैली जपणारा समाज असल्याची नोंद असल्याने, बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्य बंजारा (एसटी) आरक्षण कृती समितीच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चात १० ते १५ हजार समाजबांधव व बंजारा भगिनी पारंपरिक वेशभूषेत मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मोर्चात राज्याचे वरिष्ठ नेते आमदार राजेश राठोड, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, माजी आमदार देवानंद चव्हाण, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष बापूराव राठोड, राष्ट्रीय बंजारा सेना अध्यक्ष देविदास राठोड, राष्ट्रीय गोर सिकवाडीचे अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे उपनेते शरद कोळी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मोर्चा सकाळी ११ वाजता नेहरूनगर येथील संत सेवालाल चौकातून सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मोर्चात मोतीराम चव्हाण, प्रा.भोजराज पवार, सुभाष चव्हाण, अलका राठोड, युवराज राठोड, युवराज चव्हाण, नाम पवार, संदीप राठोड, सचिन चव्हाण, विजय राठोड, सुरेश पवार, लाला राठोड, मोतीराम राठोड, प्रकाश राठोड, बंटी राठोड, शैलजा राठोड, अश्विनी चव्हाण, मेनका राठोड यांच्यासह बंजारा समाज बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
बैलगाड्या ठरल्या लक्षवेधी...
बंजारा समाजाच्या वतीने काढलेल्या मोर्चात महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींसह महिलांचा मोठा सहभाग होता. मोर्चाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बंजारा समाजबांधव बैलगाडीसह मोर्चात सहभागी झाले होते. एकच मिशन एसटी आरक्षण, आरक्षण मिळेपर्यंत बंजारा समाज थांबणार नाही, न्याय हवा, हक्क हवा, बंजाराला एसटी आरक्षण हवा आदी मागण्यांचे घोषणा समाजबांधवांनी दिल्या.
