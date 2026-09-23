Maharashtra Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील 'डीप डिप्रेशन'ची तीव्रता वाढली; महाराष्ट्रात पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर काय स्थिती?

Heavy Rain Forecast for Vidarbha : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘डीप डिप्रेशन’ची तीव्रता वाढली असून, ही हवामान प्रणाली पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज (२३ सप्टेंबर) रात्री उत्तर आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशाच्या किनारपट्टीवर या प्रणालीचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता (Bay of Bengal Weather System) आहे. त्यामुळे ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशातील अनेक भागांत मुसळधार पावसासह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..या हवामान प्रणालीचा परिणाम महाराष्ट्रातील काही भागांवरही होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विदर्भात २३ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. काही भागांत जोरदार सरींसह वादळी वारे वाहण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवर हवामानात बदल होऊ शकतो..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.दरम्यान, नागरिकांनी हवामान विभागाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या स्थानिक सूचनांकडे लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आगामी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन शेतीची कामे, पिकांची काढणी आणि इतर कृषी कामांचे नियोजन करावे, असे सांगण्यात आले आहे..किनारपट्टीवर परिणाम जाणवण्याची शक्यताबंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत जाऊन त्याचे रूपांतर ‘डीप डिप्रेशन’मध्ये झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ही हवामान प्रणाली सातत्याने अधिक तीव्र होत असून, आता ती आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ पोहोचली आहे..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.कलिंगपट्टणमपासून अवघ्या ७० किलोमीटर अंतरावरआज सकाळच्या सुमारास ही प्रणाली कलिंगपट्टणमपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर होती. त्यामुळे आगामी काळात तिचा किनारपट्टीवर लँडफॉल होण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली सध्या ताशी सुमारे १२ किलोमीटर वेगाने पश्चिमेकडे सरकत आहे..तुमचा फोन बनू शकतो VF MPV 7 च्या कौटुंबिक प्रवासाचा समन्वयक.आंध्र प्रदेशमार्गे ओडिशाकडे वाटचालपश्चिम-वायव्य दिशेने पुढे सरकत असताना ही हवामान प्रणाली आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरून ओडिशाच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टीच्या अगदी जवळ असल्याने तिचे स्थानिक परिणाम लवकरच अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतात..मुसळधार पावसासह समुद्र खवळण्याची शक्यताया प्रणालीच्या प्रभावामुळे किनारपट्टीच्या भागात आकाश ढगाळ राहण्यासह पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. समुद्रातील स्थितीही अशांत होऊ शकते. त्यामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असा सक्त सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, मुसळधार पावसामुळे सखल भागांत पाणी साचण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.