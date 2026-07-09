Beed Crime: अपहरणानंतर ४ दिवस छळ, तोंडात लघुशंका; ऊसतोड कामगाराला मारहाण, बीडमधील घटनेनं खळबळ

बीड : बीड जिल्ह्याच्या मस्साजोग ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष देशमुख यांची खंडणी आणि राजकीय वादातून हत्या करण्यात आली होती. त्यांनतर अद्यापही बीडमध्ये गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा बसला नसून सातत्याने मारहाण, हत्या, अमानुष छळ अशा घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे. अशातच बीड येथील गेवराई तालुक्यातील एका ऊसतोड मजुराचे अपहरण करून अमानुष छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्यामध्ये आरोपीने त्यांच्या तोंडात लघुशंका केल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बीडमधील गेवराई तालुक्यातील उमापूर येथील ऊसतोड मजूर देविदास कापसे यांनी मुकादम गणेश थोरात यांच्याकडून उचलीचे पैसे घेतले होते. मात्र ते परत न केल्यामुळे उचलीच्या पैशासाठी मुकादम गणेश थोरात आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी देविदास कापसे यांचे अपहरण केले. यावेळी त्यांना चार दिवस डांबून ठेवत बेदम मारहाण करण्यात आली. तसेच त्यांच्या तोंडात लघुशंका केली. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनीही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे बीडमधील गुन्हेगारी आणि मुकादमगिरीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Mumbai: मुंबईत दमदार पाऊस! जलसाठा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला, पण पुढचे दोन महिने चिंता वाढवणारे.नेमके प्रकरण काय?ऊसतोड मजूर देविदास कापसे हे उमापूर येथील रहिवासी आहेत. घेतलेले उचलीचे पैसे परत करण्यावरून कापसे यांचा आणि संबंधित मुकादमासोबत वाद झाला होता. त्यानंतर मुकादमाने आपल्या सहकाऱ्यांसह देविदास यांचे अपहरण केले. मुकादमाने चार दिवस कापसे यांना एका ठिकाणी डांबून ठेवत त्यांना अमानुष मारहाण केली. शारीरिक अत्याचारासोबतच त्यांचा अपमान करण्यासाठी तोंडात लघुशंका करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक सरपंचांनी मध्यस्थी करत देविदास कापसे यांची सुटका केली. सध्या त्यांच्यावर बीडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेप्रकरणी देविदास कापसे यांच्या आईने तक्रार नोंदवण्यासाठी गेवराई पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनी सुरुवातीला गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. या आरोपामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..KDMC: केडीएमसी रुग्णालयातील मारहाणीचे पडसाद! दोन डॉक्टरांचे राजीनामे, आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.