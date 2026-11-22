बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरील पती-पत्नीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. आता या भीषण अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे. कारची धडक इतकी जोरदार होती की दुचाकीवरील दोघेही हवेत उंच उडून रस्त्यावर आदळल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. २० नोव्हेंबर रोजी दुपारी गढी रोडवर हा अपघात झाला होता..या घटनेत प्रल्हाद गायकवाड आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता गायकवाड यांचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी भाजपचे माजलगावमधील नगरसेवक दीपक मेंडके यांचा मुलगा दक्ष मेंडके हा कार चालवत असल्याची माहिती आहे. गढी रोडवरील पेट्रोल पंपाजवळ समोरून येणाऱ्या गायकवाड दांपत्याच्या दुचाकीला त्याच्या कारने जोरदार धडक दिली..Beed Teacher Scam: बीडच्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात मोठा दणका! ७३ बोगस शिक्षकांची सेवा समाप्त; अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार.अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आल्यानंतर घटनेची भीषणता स्पष्ट झाली आहे. कारची धडक बसताच दुचाकीवरील प्रल्हाद आणि सुनीता गायकवाड हवेत उडून रस्त्यावर पडले. या अपघातात प्रल्हाद गायकवाड यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या सुनीता गायकवाड यांना उपचारासाठी नेण्यात येत असताना त्यांचीही प्राणज्योत मालवली..Beed News: २९ वर्षांचा दुष्काळ संपला! एसपी नवनीत काँवत यांच्या नेतृत्वात बीड पोलिसांचा ऐतिहासिक विजय; पटकावली जनरल चॅम्पियनशिप.दरम्यान, दोन मित्रांमध्ये कार चालवण्याची शर्यत लागली होती आणि त्यातून हा अपघात घडल्याची चर्चा माजलगावमध्ये सुरू आहे. दक्ष मेंडके याने भरधाव वेगात कार चालवल्याने हा अपघात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, शर्यतीच्या चर्चेबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या प्रकरणी माजलगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून या अपघाताचा तपास सुरू आहे. शर्यतीच्या चर्चेच्या अनुषंगानेही तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.