सावधान..! CCTV, सुरक्षारक्षक नसलेली घरे चोरट्यांकडून टार्गेट; पळून जाताना ‘गुगल मॅप’चा आधार; पोलिसांकडे गस्त वाढविण्याची मागणी, पण...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरात दोन दिवसातून एकदा चोरी, घरफोडी होते. बंद घरे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक नसलेलीच घरे, अपार्टमेंट चोरटे टार्गेट करीत असल्याचे त्यातून दिसते. अवंती नगरातील आवंती हौसिंग सोसायटीत देखील ना सुरक्षारक्षक ना सीसीटीव्ही कॅमेरा होता ही बाब समोर आली आहे.
दुचाकीवरून मध्यरात्री दोनच्या सुमारास आवंती हौसिंग सोसायटीत दाखल चोरट्यांनी तीन घरांना बाहेरून कड्या लावल्या. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावरील सागर अन्नदाते व सरिता गौर यांच्या घरात प्रवेश केला. त्या दोन्ही घरातून चोरट्यांनी शस्त्राचा धाक दाखवून एक लाख १४ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.
एक तासानंतर चोरटे तेथून पसार झाले. त्या सोसायटीत कॅमेरे नसल्याने फौजदार चावडी पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही पडताळले. त्यात तोंडाला मास्क लावून दुचाकीवरून पसार होणारे चोरटे दिसतात. पण, त्यांचे चेहरे व दुचाकीचे क्रमांक स्पष्टपणे दिसत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी घटनास्थळी श्वान पथक बोलावले, पण ते जागेवरच घुटमळले. त्यामुळे फौजदार चावडी पोलिसांचे गुन्हे प्रकटीण पथक, गुन्हे शाखेचे पथक चोरट्यांचा शोध घेत आहेत.
वाटेत कपडे बदलून गेल्याचा संशय
जबरी चोरी करून दुचाकीवरून पसार झालेल्या चोरट्यांचा पोलिसांनी शोध घेतला. धर्मवीर संभाजी महाराज चौकापर्यंत सीसीटीव्हीत चोरटे अंधूक दिसतात. तेथून पुढे सावळेश्वर टोल नाक्यापर्यंत पाहिले, पण त्याठिकाणी ते दिसले नाहीत. चोरटे वाटेत कपडे बदलून दुसऱ्या मार्गाने पसार झाले असावेत. मोबाईलवरील गुगल मॅपवर पाहून चोरट्यांनी टोल नाका टाळला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे.
पोलिसांच्या गस्तीला मनुष्यबळाची मर्यादा
शहराचा विस्तार, नगरांची वाढलेली भरमसाठ संख्या, लोकसंख्येतील वाढ, या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहर पोलिसांचे मनुष्यबळ कमीच आहे. डॉ. अंत्रोळीकर नगर भाग-एकमधील नागरिकांनी पोलिस आयुक्तांना गस्त वाढविण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय अन्य नगरांमधील नागरिकांची देखील तशीच मागणी आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे सर्व नगरांमध्ये वारंवार गस्त पोलिसांना शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना घरासमोर सीसीटीव्ही कॅमेरे कॅमेरे बसवायला सांगितले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.