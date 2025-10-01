महाराष्ट्र बातम्या

Bhagwangad Development : भगवान गडाचा होणार कायापालट, केंद्र सरकारची मंजुरी; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या पाठपुराव्याला यश

Bhagwangad Development : याबाबत भगवानगडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. याला आता यश आले आहे.
Maharashtra CM Devendra Fadnavis announces central approval for Bhagwangad development with PM Modi’s support, allocating 4 hectares of forest land for temple facilities.

Yashwant Kshirsagar
  1. या जमिनीवर भक्तांसाठी सेवा सुविधा, रुग्णालय आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहेत.

  2. केंद्र सरकारने यासाठी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

  3. फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले.

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या भगवानगडाचा कायापालट लवकरच होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता त्याला आता यश आले आहे. गडावरील विकास कामांसाठी वन विभागाची चार हेक्टर जमीन देण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यामुळे भगवान गडाच्या विकासास चालना मिळणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडिया पोस्ट द्वारे माहिती दिली आहे.

