Bhagwangad Development : भगवान गडाचा होणार कायापालट, केंद्र सरकारची मंजुरी; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या पाठपुराव्याला यश

या जमिनीवर भक्तांसाठी सेवा सुविधा, रुग्णालय आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहेत.केंद्र सरकारने यासाठी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले..मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या भगवानगडाचा कायापालट लवकरच होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता त्याला आता यश आले आहे. गडावरील विकास कामांसाठी वन विभागाची चार हेक्टर जमीन देण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यामुळे भगवान गडाच्या विकासास चालना मिळणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडिया पोस्ट द्वारे माहिती दिली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की. श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा भक्तगणाच्या सेवासुविधांसाठी, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सामाजिक विकासासाठी देण्याची मागणी महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानने माझ्याकडे केली होती. त्याचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन अखेर आज त्याला यश आले. .Monica Rajale : भगवानगड पाणी योजनेला प्राधान्य द्या : मोनिका राजळे; अडचणी असल्यास शासनाच्या मदतीने दूर करू.केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने त्याची अधिसूचना आज प्रसिद्ध केली. मी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवजी यांचे मनापासून आभार मानतो. संत भगवानबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत आणि उद्याच्या विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला ही माहिती देताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. असे मुख्यमंत्र्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .FAQsप्रश्न 1 (Q1): भगवानगडाचा विकास प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे?👉 भगवानगड हे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील भाविकांचे मोठे श्रद्धास्थान आहे, त्यामुळे सुविधा वाढल्यास भाविकांना सोयी होणार.प्रश्न 2 (Q2): विकासासाठी किती जमीन देण्यात आली आहे?👉 वन विभागाकडून ४ हेक्टर जमीन विकास कामांसाठी देण्यात आली आहे.प्रश्न 3 (Q3): या विकासामध्ये कोणत्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत?👉 रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र, भक्तांसाठी सेवा सुविधा आणि सामाजिक विकासाची साधने उभारली जातील.प्रश्न 4 (Q4): केंद्राची मंजुरी कोणत्या विभागाने दिली?👉 केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.प्रश्न 5 (Q5): या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा कोणी केला?👉 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवली.प्रश्न 6 (Q6): पंतप्रधान मोदींची भूमिका काय होती?👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी देऊन या प्रकल्पाला अंतिम स्वरूप मिळवून दिले.