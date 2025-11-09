Crime News : मुलानेच केला जन्मदात्याचा खून, डोक्यात वीट मारली अन् म्हणाला...

Summaryवादाच्या भरात प्रदीपने विटेचा तुकडा घेऊन वडिलांच्या डोक्यात प्राणघातक वार केला.जास्त रक्तस्त्रावामुळे पुरुषोत्तम यांचा जागीच मृत्यू झाला.पोलिसांनी प्रदीप कुंभलवारला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..भंडारा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने वडिलांची डोक्यात वीट घालून हत्या केली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून लेकाने केलेल्या हल्ल्यात पुरुषोत्तम विश्वनाथ कुंभलवार यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी आरोपी प्रदीप कुंभलवार याला ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार लाखांदूर तालुक्यातील अथली गावातील प्रदीप कुंभलवार आणि त्याचे वडील पुरुषोत्तम कुंभलवार या दोघांत नेहमी वाद होते. घटनेच्या दिवशीही दोघांमध्ये वाद झाला. या वादात प्रदीपने वडिलांना तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं? आमचं लग्न तरी लावून दिलं का ? असा उलट सवाल विचारला.यावरुन दोघांमध्ये वाद आणखी पेटला. प्रदीप ने रागाच्या भरात स्वयंपाक खोलीत असलेल्या विटेचा तुकडा हातात धरत वडिलांच्या डोक्यात घातला..या हल्ल्यात पुरुषोत्तम यांचा भरपूर प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत पुरुषोत्तम यांच्या पत्नीने पोलिसांत आपल्या मुलाविरोधात तक्रार दाखल केली. सदर घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले व पंचनामा करून मृतदेह पुढील तपासासाठी हलविण्यात आला. पोलिसांनी आरोपी प्रदीप पुरुषोत्तम कुंभलवार याला अटक केली आहे. तसेच या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..FAQs प्र.१: ही घटना कुठे घडली? उ: ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील अथली गावात घडली.प्र.२: आरोपी कोण आहे? उ: आरोपीचे नाव प्रदीप पुरुषोत्तम कुंभलवार आहे.प्र.३: पीडित व्यक्ती कोण आहेत? उ: पीडित व्यक्ती प्रदीपचे वडील पुरुषोत्तम कुंभलवार आहेत.प्र.४: खून का झाला? उ: वडील–मुलामध्ये वाद झाला आणि लग्न व जबाबदारीच्या मुद्द्यावरून भांडण वाढले.प्र.५: हत्या कशा प्रकारे करण्यात आली? उ: आरोपीने स्वयंपाकघरातील विटेचा तुकडा घेऊन वडिलांच्या डोक्यात वार केला.प्र.६: पोलिसांनी काय कारवाई केली? उ: पोलिसांनी आरोपी प्रदीप कुंभलवारला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.